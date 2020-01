Centra handlowe stają się coraz bardziej "Insta-worthy", to przyciąga pokolenie Z

Fot. Shutterstock.com

Podczas kiedy pokolenie Y, czyli milenialsów, robi zakupy on-line, pokolenie Z, czyli post-milenialsów, wraca na zakupy do tradycyjnych centrów handlowych, ale ze smartfonem w ręku. Ten pozytywny dla rynku retail trend zauważyła ostatnio Międzynarodowa Rada Centrów Handlowych (ICSC). Z przeprowadzonych przez nią badań wynika, że na przestrzeni analizowanych 3 miesięcy aż 95 proc. przedstawicieli pokolenia Z, czyli osób urodzonych po 2000 r., odwiedziło centrum handlowe. Dla porównania, w tym samym czasie w populacji milenialsów, czyli urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku, było to 75 proc. W starszym pokoleniu, czyli X, odsetek ten wynosił zaledwie 58 proc.





- Na rynku mamy do czynienia z paradoksem. Pokolenie konsumenta, które miało być przyczyną upadku kultury centrów handlowych, ma szansę stać się motorem jej rozwoju - mówi Aleksandra Zawodzińska, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Tychy. - Wyraźnie widzimy, że osoby urodzone po 2000 roku i dysponujące już własnymi pieniędzmi lub mające duży wpływ na portfel rodziców, chętnie robią zakupy w galeriach. To trend, który zauważalny jest nie tylko na amerykańskim rynku, ale także w Polsce, zwłaszcza w średnich i dużych obiektach handlowych - dodaje.

Jest to głównie zasługą ewolucji samych galerii. - Ostatnie 5 lat przyniosło znaczące zmiany w środowisku zakupowym. Większość dużych graczy rynkowych zwiększyła w ofertach udział rozrywki, nawet do 10-15% GLA. Ci którzy tego jeszcze nie zrobili, mają to w planach. Jednocześnie także centra handlowe otworzyły się na kulturę foodie, poszerzając znacznie ofertę gastronomiczną oraz modernizując strefy food court - wylicza Zawodzińska. - W przestrzeni obiektów handlowych oraz w ich otoczeniu powstały natomiast neutralne strefy relaksu, rozrywki czy rekreacji, które nawiązują do idei "trzeciego miejsca". Zwiększenie roli oferty poza handlowej okazało się być kluczowe dla najmłodszych konsumentów - dodaje.

Nie bez znaczenia jest także rosnąca rola omnichannelu. To właśnie coraz bardziej umiejętne łączenie tradycyjnych zakupów z zakupami on-line, a zwłaszcza z rozwiązaniami mobile, sprawia, że pokolenie Z, czyli pokolenie internetu, czuje się coraz lepiej pod dachem galerii handlowej. - Większość marek znajdujących się w centrach handlowych znalazła sposób na to, jak przy pomocy smartfona w ręku, z którym nie rozstaje się nastolatek, skłonić go do tradycyjnych zakupów. Pomógł w tym wysyp aplikacji zakupowych i rabatowych, beaconów, a także rozwój usług click&collect, które dają możliwość np. zamówienia on-line, ale odbioru w sklepie marki - mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding.

Ale nie tylko sposób kupowania przyciąga. Także to jak zmieniły się same sklepy. W ostatnich latach większość marek, zwłaszcza segmentu fashion i lifestyle, zmodernizowała swoje koncepty handlowe, wprowadzając nowe, bardziej "Insta-worthy". - Marki nie pozostały obojętne na boom w social mediach. Większość umiejętnie wykorzystała takie kanały jak Instagram, YouTube czy TikTok, tworząc własne, angażujące profile czy zatrudniając influencerów, którzy to z kolei zachęcają do zakupów. Marki pokazały też, że kupowanie w ich sklepach stacjonarnych, a nawet przebywanie w nich, może być okazją do sharingu treści, vlogowania czy tworzenia inspirujących relacji np. z przymierzalni czy sklepowych eventów - mówi Anna Malcharek.