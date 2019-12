Dino instaluje panele fotowoltaiczne na dachach 400 marketów

fot. materiały prasowe

Dino Polska będzie zasilać swoje markety energią elektryczną pochodzącą ze słońca. Panele fotowoltaiczne będą montowane zarówno na nowych, jak i istniejących sklepach Dino.

W pierwszym etapie Dino Polska zainstaluje panele fotowoltaiczne na dachach 400 marketów Dino w całej Polsce. Po jego zakończeniu, co jest planowane na początek 2021 r., moc zainstalowanych paneli sięgnie około 14 megawatów (MW), dzięki czemu w skali rocznej Dino Polska będzie w stanie wygenerować około 14 GWh czystej energii elektrycznej ze słońca. W wyniku tej inwestycji spółka ograniczy zapotrzebowanie na konwencjonalną energię. Przyczyni się to do redukcji szkodliwych substancji trafiających do atmosfery w Polsce o około 11 tys. ton ekwiwalentu CO2 rocznie.

– Chcemy postępować zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów. To dotyczy nie tylko budowania oferty produktowej marketów Dino w oparciu o wysokiej jakości produkty świeże, ale także podejmowania wyzwań i realizacji projektów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. – mówi Szymon Piduch, prezes zarządu Dino Polska S.A.