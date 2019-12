Hipermarket b1 najemcą Karuzeli w Ełku

10 grudnia 2019 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę centrum handlowego Karuzela. Otwarcie obiektu planowane jest na IV kwartał 2020 roku. Inwestorami są Karuzela Holding i Mitiska REIM, a generalnym wykonawcą – CFE.

Obiekt powstanie przy ulicy Przemysłowej, w sąsiedztwie sklepu Castorama. – Karuzela w Ełku to nasza pierwsza, wspólna inwestycja z Mitiska REIM w Polsce – podkreśla Grzegorz Pękalski, prezes zarządu Karuzela Holding.

W obiekcie powstanie największy w regionie i najnowocześniejszy hipermarket oraz duży, jednopoziomowy parking – dodaje Grzegorz Pękalski.

W ramach inwestycji na działce przy ulicy Przemysłowej zrealizowany zostanie kompleks budynków o powierzchni ponad 21 000 mkw., które razem z istniejącym sklepem Castorama będą stanowiły obszar o największej koncentracji handlu w regionie. W nowych budynkach znajdzie się ponad 30 sklepów oraz największy w regionie hipermarket spożywczy b1 z grupy Schiever, który jest franczyzobiorcą Auchan. Powstanie również stacja paliw i restauracja przejazdowa. Przed centrum handlowym zostanie zbudowany parking naziemny, który docelowo pomieści 1 200 samochodów osobowych. W Karuzeli swoje lokale otworzą m.in. Sinsay, Cropp, House, CCC, KIK, Pepco, Media Expert, Martes Sport oraz Rossmann i inni.

Karuzela na etapie realizacji inwestycji zapewni zatrudnienie nawet dla 350 osób. Całkowity koszt. Karuzela w Ełku ma ruszyć pod koniec 2020 roku.

Obecnie pod nazwą Karuzela działają centra handlowe w Wodzisławiu Śląskim, Turku, Lublińcu, Gołdapi, Mrągowie i Wrześni. Na początku roku rozpocznie się budowa kolejnej Karuzeli w Kołobrzegu, a potem w Świebodzinie, Puławach, Wągrowcu i Tarnobrzegu.

Karuzela Holding zajmuje się przygotowaniem i realizacją obiektów handlowych na terenie Polski. Są to wiodące centra handlowe w miastach pomiędzy 20 a 70 tys. mieszkańców. Obiekty budowane są w formie parków handlowych lub małych, jednopoziomowych galerii z parkingiem naziemnym.

Mitiska REIM zarządza funduszami FRI1 i FRI2 inwestującymi w centra handlowe w całej Europie. Portfolio Mitiska REIM to 65 obiektów handlowych w 10 krajach Europy o wartości ponad 743 miliony euro.

Generalny wykonawca CFE należy do międzynarodowej grupy CFE z siedzibą w Belgii, specjalizującej się w realizacji różnego rodzaju projektów takich jak; centra handlowe, hotele, budynki biurowe, mieszkalne i przemysłowe.