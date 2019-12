Port Łódź inwestuje 2 mln euro w budowę sali zabaw i remont food courtu

W tym roku Port Łódź przeprowadził modernizację samego centrum, jak i rekreacyjnej strefy zewnętrznej. Jeszcze w tym roku Centrum planuje także zakończyć dwa duże projekty – budowę nowoczesnej sali zabaw dla dzieci oraz remont strefy restauracyjnej. Koszt obu realizacji to blisko dwa miliony Euro.

W Porcie Łódź trwają intensywne prace związane z przebudową i modernizacją wnętrza, a także zagospodarowaniem terenów zewnętrznych dla lokalnej społeczności. Najnowsze inwestycje łódzkiego centrum – food court oraz sala zabaw dla dzieci - zakończą się jeszcze w tym roku. W strefie restauracyjnej będzie więcej miejsca dla gości restauracji, liczba miejsc siedzących zwiększy się z 500 do 650. Druga, trwająca jeszcze inwestycja Portu Łódź, to nowa sala zabaw dla dzieci, która otwarta zostanie na początku 2020 roku. Jest to projekt przedstawiający Podwodny Świat.

Do użytku klientów w tym roku oddana została już nowa strefa odpoczynku. Na terenie Portu Łódź uruchomiona została także bezpłatna strefa coworkingowa o powierzchni 240 mkw. Z myślą o maluchach powstał bezpłatny plac zabaw o powierzchni 320 mkw. zlokalizowany w dogodnym miejscu w pobliżu Atrium.