Poznańska Avenida z nową strefą rozrywki

Fot. materiały prasowe

Avenida Lounge to zupełnie nowe miejsce na mapie poznańskiego centrum handlowego. Powstała na dwóch poziomach przestrzeń o powierzchni 2 000 mkw. jest utrzymana w nowoczesnym stylu i najnowszych trendach architektonicznych.

Avenida Lounge to także przestrzeń do rozrywki. W strefie warsztatowej dostępny jest duży pięknie oświetlony drewniany stół. Miejsce to sprzyja grupowym integracjom, organizacji różnego rodzaju wystaw, spotkań, wydarzeń czy warsztatów. Na drugim poziomie znajduje się kolorowy i interaktywny placu zabaw dla dzieci z grami edukacyjnymi, który oświetlają ledowe lampy w kształcie balonów.

W nowej przestrzeni znajdą się również stoiska najemców gastronomicznych, a wśród nich lokal z lodami IceDream, kawiarnia Costa Coffee czy Sushi Point, a także trzy nowocześnie zaaranżowane stoiska pop-up concept z polskimi markami.

Nowa strefa Avenida Lounge znajduje się na poziomie +1 i +2.