W grudniu największe centra handlowe odwiedzi ponad milion klientów

Galeria Północna, fot. materiały prasowe

Polacy wykazują się świąteczną rozwagą kupując prezenty świąteczne. Większość z nas zamiast wychodzenia z domu wybierze zakupy przez Internet. Co piąta osoba poświęci na to tylko godzinę, a co druga od 2 do 4 godzin. Centrum handlowe przed świętami odwiedza co drugi Polak, poszukując zwłaszcza produktów na promocji . Największe galerie odwiedzi średnio ponad 1 mln klientów. Zakupowa rozwaga nie idzie w parze ze strategicznym planowaniem momentu zakupowego szaleństwa – wynika z badania zleconego przez CBRE.

- Świąteczna aura w centrach handlowych trwa mniej więcej dwa miesiące. Wiele sklepów przygotowania rozpoczyna tuż po Wszystkich Świętych, choć są marki, które startują nawet wcześniej. Okazuje się jednak, że szybki start świątecznego klimatu nie chroni Polaków przed zakupami na ostatnią chwilę. Na początku grudnia niemal połowa z nas nie miała jeszcze prezentów. Jak co roku można się spodziewać, że największy wzrost natężenia ruchu odnotujemy w drugiej połowie grudnia, choć już teraz klientów jest dużo. Ogólnie grudzień to rekordowy miesiąc dla centrów handlowych, kiedy obroty sklepów są znacznie wyższe niż w pozostałych miesiącach – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego CBRE.



Z badania przeprowadzonego na zlecenie CBRE wynika, że aż 44% Polaków na początku grudnia nie miało jeszcze zakupionych prezentów świątecznych. Mężczyźni częściej niż kobiety odkładają tę czynność na ostatnią chwilę – 47% panów vs. 42% pań. Zdecydowana większość z nas świąteczne zakupy zrobi przez Internet (63%), a co druga osoba odwiedzi centrum handlowe. Warto jednak podkreślić efekt synergii między światem online i offline. Z poprzedniego badania CBRE wynika, że aż 3 na 4 kupujących online odbiera towar w sklepie stacjonarnym, z czego 6 na 10 klientów przyznaje, że w sklepie, w którym odbiera towar zamówiony online, kupuje dodatkowe rzeczy.

- Klienci realizujący zakupy online i odbierający je w sklepie są szczególnie wartościowi. Okazuje się bowiem, że ich zaangażowanie w zakupy nie słabnie w porównaniu do tradycyjnych konsumentów. To znowu oznacza, że są tak samo skłonni kupić coś na miejscu. To pokazuje, że handel tradycyjny i internetowy nie muszą się nawzajem zwalczać, wręcz przeciwnie, współpraca jest bardzo korzystna, zwłaszcza w okresie wzmożonej aktywności świątecznej – mówi Magdalena Frątczak.



Black Friday wypadł w tym roku 29 listopada. Okazuje się, że dla prawie połowy Polaków piątkowe obniżki cen nie były wystarczającą motywacją do zakupów prezentów. Większość z nas na promocje będzie polowało później – już 63% osób wskazuje, że obniżona cena wpływa na decyzję o zakupie, choć warto zwrócić uwagę, że na produkt z promocji dużo częściej decydują się kobiety – 72% w porównaniu do 54% mężczyzn. Co Polacy znajdą pod choinką? Większość kosmetyki, zabawki i książki.