Wing większościowym udziałowcem Echo Investment

Wing, wiodąca węgierska spółka działająca na europejskim rynku nieruchomości, przejęła większościowy pakiet akcji Echo Investment.

- Właśnie sfinalizowaliśmy transakcję, dzięki której spółka Wing stanie się istotnym graczem na regionalnym rynku. Przedstawiliśmy sobie obie strony transakcji, a dla firmy Wing świadczyliśmy usługi analizy due diligence – powiedział Charles Taylor, dyrektor biura Cushman & Wakefield w Polsce.

- Transakcja ta oferuje firmie Wing potencjał długofalowego wzrostu. W tym przypadku możemy mówić o transakcji platformowej, która w odróżnieniu od innych typowych inwestycji na rynku nieruchomości daje inwestorowi dostęp do przyszłych projektów, a co ważniejsze dostęp do bardzo mocnego zespołu – powiedział Paweł Partyka, Partner, Dział Rynków Kapitałowych, Cushman & Wakefield.

Wing od 20 lat jest jedną z największych prywatnych firm nieruchomościowych na Węgrzech, a także wiodącym węgierskim deweloperem i inwestorem. Firma jako pierwsza spółka z branży nieruchomości notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Budapeszcie.

Echo Investment jest największym polskim deweloperem, jedynym na rynku z bogatym doświadczeniem w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowo-usługowym oraz biurowym. Od 1996 roku Echo Investment jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.