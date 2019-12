6 kluczowych wyzwań w handlu detalicznym według PIH

Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu, podsumowując 2019 rok, wskazał sześć kluczowych wyzwań w handlu detalicznym, które dotyczą zarówno 2019 jak i 2020 roku.

1. Ograniczenie handlu w niedziele

W przypadku ograniczenia handlu w niedziele sytuacja jest dynamiczna, ponieważ nie weszło ono jeszcze w życie w całości. Dlatego kompleksowa ocena będzie możliwa tak naprawdę dopiero po roku obowiązywania pełnego ograniczenia, czyli pod koniec 2020. Obecnie w świetle danych, jakie docierają do PIH z różnych wywiadowni oraz z branży, wyłania się następujący obraz: sklepy do około 100 mkw., które mogą działać w niedziele na podstawie przewidzianych przez ustawę wyłączeń, w szczególności w oparciu wyłączenie pozwalające właścicielowi stanąć za ladą, w sporej części odnalazły się w nowej rzeczywistości legislacyjnej. Większe sklepy (z reguły powyżej 100 mkw.), które z wyłączeń skorzystać nie mogą i muszą być zamknięte w niedziele, osiągają gorsze wyniki niż przed wprowadzeniem ograniczenia. Przyczynia się do tego dodatkowo agresywna polityka marketingowa sieci dyskontowych mająca na celu wyrobienie w konsumentach nawyku dokonywania zakupów w piątek i sobotę właśnie w dyskontach. Mankamentem ustawy wydaje się brak odpowiedniego zdefiniowania w treści ustawy pomocy rodziny, która to definicja wyraźnie wskazałaby, kto konkretnie może takiej pomocy udzielać przedsiębiorcy. Takie definicje w polskim prawie istnieją i ich zaadaptowanie do ustawy poprawiłoby sytuację mniejszych i średnich sklepów.

2. Podatek od handlu

Duże emocje branży budzi także ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej zwanym także podatkiem handlowym. Komisja Europejska uznała, że ta danina jest nieuzasadnioną pomocą. Polska zaskarżyła tę decyzję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wygrała, jednak KE złożyła odwołanie. Zatem na rozstrzygnięcie tej sprawy z pewnością będziemy musieli jeszcze poczekać. Podatek nie został jednak odwieszony przez rząd RP po wyroku pierwszej instancji, w oczekiwaniu na wyrok SUE od odwołania, więc prawdopodobny termin jego wprowadzenia można ostrożnie szacować na okolice połowy 2020 roku, co potwierdzają obecne prace legislacyjne.

Z punktu widzenia środowisk, które reprezentuje Polska Izba Handlu, było to rozwiązanie oczekiwane. Jego progresywny charakter oraz kwota wolna w wysokości unijnej definicji obrotu MŚP miały w intencji rządu przyczynić się do wyrównania szans małych i średnich przedsiębiorstw handlowych, w tym działających na własny rachunek w ramach franczyzy polskich przedsiębiorców wobec zagranicznych sieci wielkopowierzchniowych – szczególnie dyskontów. Środowisko handlu niezależnego podobnie ocenia rolę tego podatku i cierpliwie oczekuje na jego wejście w życie.

