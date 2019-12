Czy wierzyciele Piotra i Pawła zgodzą się na spłatę 10 proc. wierzytelności? Pismo z propozycją układową!

Fot. materiały prasowe

Jak wynika z informacji, które docierają do portalu dlahandlu.pl od wierzycieli spółek z Grupy Piotr i Paweł w ramach propozycji układowych przedstawionych przez zarządcę sieci w ramach postępowania sanacyjnego znalazła się propozycja spłaty jedynie 10 proc. przysługujących wierzycielom sum wierzytelności. Czy taka propozycja ma szansę na akceptację większości wierzycieli?

Z rozmów, które przeprowadziliśmy z firmami, które dostały ww. propozycję wynika, że nastroje są bojowe, choć nikt nie chce występować pod nazwiskiem.

Dotarliśmy do pisma, które trafiło do wierzycieli Grupy Piotr i Paweł. Czytamy w nim m.in.: "Spółka pokłada nadzieję na powrót do partnerskiej współpracy oraz owocne dla obu stron jej kontynuowanie w przyszłości, dlatego też przedstawia Państwu możliwe najlepsze w jej sytuacji i preferencyjne warunki spłaty polegające na zaspokojeniu Państwa wierzytelności w wysokości 10 proc. wierzytelności głównej i 5 proc. wierzytelności ubocznych, w tym odsetek oraz kosztów.

Jest to optymalna propozycja w kontekście przebiegu ostatnich 2 lat. (...) Sytuacja finansowa spółki nie pozwala na obsługę układu w jakimkolwiek stopniu. (...) Ogólna kwota jaką inwestor przeznaczył na wsparcie spółek z Grupy Piotra i Pawła pozwala wyłącznie na spłatę Państwa przedsanacyjnych należności w proponowanym stopniu. Związane jest to z ogromnymi potrzebami finansowymi, związanymi ze stabilizacją i rozwojem biznesu w Polsce. (...)

Opowiedzenie się przeciwko układowi, czyli niewyrażenie zgody na zaproponowaną wysokość spłaty należności doprowadzi najpewniej do (...) upadłości spółki. Z uwagi na fakt, że cały majątek jest zabezpieczony na rzecz podmiotów finansujących, w toku postępowania upadłościowego Państwa wierzytelność nie zostanie zaspokojona."



Przeczytaj także: Sędzia ma już listę wierzytelności spółki prowadzącej sklep Piotr i Paweł w Katowicach

W dalszej części firma informuje, że propozycje te nie podlegają negocjacjom i przekonuje, że brak upadłości to szansa na dalsze kontrakty i "rozwój Państwa przedsiębiorstwa".

Spłata 10 proc. wierzytelności miałaby się dokonać w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu przez sąd.

Z komentarza mecenas Joanny Gąsowski z kancelarii Wolf Theiss Poland wynika, że nie jest to aż bliski termin.

"Po zrealizowaniu w całości lub w części planu restrukturyzacyjnego i zatwierdzeniu spisu wierzytelności co właśnie miało miejsce z końcem listopada br., sędzia-komisarz wyznaczy termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Wierzyciele, którzy zostali umieszczeni w spisie wierzytelności powinni otrzymać stosowne zawiadomienie o terminie zgromadzenia wraz z odpisem propozycji układowych oraz kartami do głosowania. Propozycje układowe będą określały w jaki sposób zobowiązania spółek Piotr i Pawła zostaną zrestrukturyzowane. Oprócz Dłużnika, Zarządcy i Rady Wierzycieli, propozycje układowe może przedstawić wierzyciel lub grupa wierzycieli mająca łącznie 30% sumy wierzytelności.