Dla kogo Mały ZUS Plus?

Już 1 lutego 2020 roku zacznie obowiązywać Mały ZUS Plus, dzięki któremu poszerzy się grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki, co dotychczas było możliwe dzięki Małemu ZUS-owi. Ekspertka z kancelarii prawnej Ecovis Legal Poland wyjaśnia, jakie warunki trzeba będzie spełnić, by móc korzystać z nowej ulgi.

Od zeszłego roku obowiązuje tzw. Mały ZUS. Skorzystać mogli z niego Ci przedsiębiorcy, którzy średnio uzyskali w 2018 r. dochód nie przekraczający 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (ok. 63 tys. zł rocznie). Mały ZUS został wprowadzony ze względu na potrzeby zgłaszane od wielu lat przez mniejsze przedsiębiorstwa. Prowadzący firmy zwracali uwagę, że składki na ubezpieczenia zostały źle dopasowane do ich możliwości finansowych. Według nich stała stawka składek niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw i często doprowadzała do ich zamykania przez właścicieli.

Chcąc poszerzyć grono beneficjentów tego programu, stworzono Mały ZUS Plus, który wejdzie w życie 1 lutego 2020 roku. Z nowej ulgi skorzystać będą mogli ci przedsiębiorcy, których przychód w 2019 roku nie przekroczy kwoty 120 tys. złotych. Dodatkowo będą musieli oni udowodnić, iż prowadzili swoją działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Chęć skorzystania z Małego ZUS-u Plus przedsiębiorcy mogą zgłaszać do 29 lutego 2020 r., a w kolejnych latach do końca stycznia. Szacuje się, że z Małego ZUS-u Plus będzie mogło skorzystać ok. 320 tys. mniejszych przedsiębiorstw.

– Składki niezbędne do opłacenia przez przedsiębiorców będą proporcjonalne do ich dochodu – co więcej, nawet niższe o kilkaset złotych miesięcznie – oczywiście tę kwestię należy zweryfikować dla każdego przypadku indywidualnie, ponieważ składki będą uzależnione od dochodu – im niższy dochód tym niższe składki. Zaoszczędzone pieniądze przedsiębiorcy będą mogli zainwestować w swoją działalność i ją rozszerzyć. Należy pamiętać, że obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli uzbierać staż, który jest niezbędny do otrzymania emerytury – mówi Agata Wleklińska z kancelarii prawnej Ecovis Legal Poland.

Przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku rozliczyli się w formie karty podatkowej i korzystali również ze zwolnienia z podatku VAT, nie mogą skorzystać z nowych udogodnień dla małych przedsiębiorstw. Z rozwiązania nie będą mogli również skorzystać Ci, którzy świadczą usługi dla swoich poprzednich pracodawców. Ma to zniwelować proceder zwalniania pracowników, aby ci przechodzili na samozatrudnienie.

– Przedsiębiorcy, którzy dopiero teraz zdecydowali się na otwarcie swojej firmy, nie muszą się martwić. Kolejność przysługujących im ulg nie zmienia się. Na początku nadal przysługiwać im będzie „ulga na start”, następnie 24 miesiące preferencyjnych składek, a dopiero po tym Mały ZUS Plus – dodaje ekspertka.