Ekspert: Naprawy drukarek fiskalnych mogą być zakwestionowane przez państwowy urząd

Od początku roku nie działają kasy fiskalne Delio marki Novitus. Producent zapewnia, że naprawia problem od ręki - wystarczy wysłać do niego wadliwy sprzęt. Ekspert Warsaw Enterprise Institute Kamil Rybikowski wskazuje, że taka ingerencja producenta może naruszyć proces homologacji kas – informuje money.pl.

W tysiącach drukarek fiskalnych nieprawidłowo działa zegar - a przez to firmy nie mogą drukować poprawnie paragonów. Trudno oszacować, jak wielu przedsiębiorców jest poszkodowanych przez tę awarię, nieoficjalnie mówi się o tysiącach wadliwych sprzętów, które są na rynku.

Firma zaznacza, że ponosi wszelkie koszty napraw. Niestety niemożliwe jest dokonanie naprawy u klienta i konieczna jest interwencja serwisu producenta. Taka forma naprawy może być jednak zakwestionowana przez Główny Urząd Miar, na co wskazuje Kamil Rybikowski. - Mam poważne wątpliwości co do legalności tych napraw. Próba w tym momencie jakiejś zmiany w urządzeniu, które przeszło proces homologacji, może naruszać zatwierdzenie GUM-u. Tam oczywiście doszło do awarii systemu, ale nie jestem pewny, czy producent może w tej chwili ingerować w te kasy - tłumaczy ekspert. Ostrzega też, że przedsiębiorcy nie mogą dokonywać żadnych "samowolnych napraw".

Przeczytaj także: Multikino wyeliminowało awarię drukarek

całość na money.pl