Kaucja za opakowania po napojach może objąć nie tylko plastik, ale także szkło i aluminium

fot. shutterstock

Planowany w Polsce system kaucyjny oprócz butelek z tworzywa sztucznego może objąć także inne opakowania po napojach, np. szklane czy aluminiowe. Przepisy powinny być uchwalone w drugiej połowie 2020 r.

Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w ministerstwie klimatu odpowiedział na interpelacje posła Arkadiusza Marchewki w sprawie systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki plastikowe i zapowiedzianego szeregu programów redukujących zużycie plastiku.

- System kaucyjny z powodzeniem funkcjonuje w co najmniej kilku innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, np. w Niemczech. Opiera się on głównie (choć nie jedynie) o butelkomaty, dzięki którym za każdą plastikową butelkę można otrzymać niewielką gratyfikację finansową. Polska może z powodzeniem zatem korzystać z doświadczeń innych państw europejskich. Przemyślenia wymaga jednak kwestia dotycząca wielkości takich gratyfikacji, ich źródeł, sposobu recyklingu oraz skutecznego systemu zbiórki. Skuteczność programu zależy bowiem w dużej mierze od liczby miejsc, w których możliwe będzie oddanie plastikowych odpadów: tylko masowa skala programu da szansę na jego powodzenie. Równie konieczne jest zagwarantowanie, że konsument zanoszący plastikowy produkt do butelkomatu otrzyma zachęcającą zapłatę. Pan minister Henryk Kowalczyk deklarował w maju 2019 roku ustalenie wysokości zapłaty na poziomie 10 groszy za jedną butelkę. Ta kwota powinna być jednak zróżnicowana od wielkości danej butelki (większa za duże butelki, mniejsza za mniejsze). W przeciwnym razie zaproponowana gratyfikacja może okazać się niewystarczająca. - pisze poseł.

Odpowiedz w tej sprawie przygotowało ministerstwo klimatu.

Czytamy w niej, że system kaucyjny opiera się na założeniu, że klient kupując produkt w opakowaniu wnosi za nie kaucję, która jest mu zwracana w zamian za zwrot opakowania np. w puncie sprzedaży. Oznacza to, że w systemie kaucyjnym nie ma potrzeby finansowania zwrotu kaucji, ponieważ ta jest zwracana z wcześniej pobranej kaucji. Natomiast za utrzymanie systemu, w tym finansowanie odpowiedniego sposobu zbierania opakowań, odpowiedzialni będą wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach.

Ponadto, obowiązujące obecnie systemy kaucyjne w krajach UE obejmują zazwyczaj opakowania po napojach. W związku z tym planowany w Polsce system kaucyjny oprócz butelek z tworzywa sztucznego może objąć zbieranie także innych opakowań po napojach, np. butelek szklanych lub puszek aluminiowych. System ten ma objąć możliwie najwięcej rodzajów opakowań.

Wysokość kaucji może być zróżnicowana w zależności od pojemności butelki. Jest to częsta praktyka w państwach, które wprowadziły system kaucyjny. Ponadto wysokość kaucji może być zróżnicowana także ze względu na rodzaj materiału, z którego zostało wykonane opakowanie.

System kaucyjny będzie częścią zmian wprowadzanych w zakresie ROP, które z kolei są częścią tzw. pakietu odpadowego. Przepisy transponujące do polskiego prawa pakiet odpadowy powinny być uchwalone w drugiej połowie 2020 r.

Oprócz systemu kaucyjnego oraz zmian w zakresie ROP, w 2021 r. zostaną przyjęte przepisy transponujące do przepisów krajowych dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.