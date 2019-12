KO chce dwóch wolnych niedziel w miesiącu. Jest projekt ustawy

fot. shutterstock

12 grudnia grupa posłów Koalicji Obywatelskiej wniosła do sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o uchyleniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Projekt dotyczy zagwarantowania osobom pracującym w niedziele co najmniej dwóch niedziel wolnych w miesiącu oraz uchylenia ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziel i święta oraz w niektóre inne dni.

W projekcie znalazły się m.in. takie zapisy:

- pracownikowi pracującemu w niedziele przysługują, w okresie 4 tygodni, co najmniej dwie niedziele wolne od pracy

- traci moc ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

- ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia

"Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, która weszła w życie 1 marca 2018 r. w dłuższej perspektywie czasowej przyniesie negatywne skutki społeczne i gospodarcze. Uderza ona w szczególności w pracowników (i zatrudniających ich przedsiębiorców) oraz konsumentów. Spadek liczby miejsc pracy w wyniku jej obowiązywania ma wynieść, wedle różnych szacunków od 36 do 85,5 tys., zarówno w handlu, jak i u dostawców placówek handlowych. Będzie on dotyczył w szczególności osób chcących pracować na część etatu, np. studentów. Należy podkreślić, że osoby te należą do relatywnie słabszych grup pracowników. Jak wskazują liczne badania nad skutkami podobnych restrykcji w innych krajach, zmniejszeniu liczby miejsc pracy będzie towarzyszyć spadek produktywności w handlu i u dostawców placówek handlowych, a w konsekwencji obniżenie poziomu płac (w porównaniu do scenariusza, w którym zakaz handlu w niedzielę by nie obowiązywał). Dla konsumentów zakaz handlu w niedziele będzie skutkować wyższymi kosztami zakupów. Zawęzi im on możliwości robienia ich w terminie, w którym ponoszony przez nich koszt alternatywny jest najniższy. Zarazem, jak wskazują doświadczenia takich krajów, jak Holandia, Niemcy, czy Szwecja, doprowadzi on do wzrostu poziomu cen, przede wszystkim w związku z ograniczeniami w konkurencji. Dodatkowo obniży się też przeciętna jakość usług świadczonych przez placówki handlowe, rozumiana jako dostosowanie ich oferty do preferencji konsumentów. Zdolność do takich dostosowań jest powiązana z produktywnością.Negatywne skutki ustawy nie będą rozłożone równomiernie na całym terenie kraju. Przez pracowników (i zatrudniających ich przedsiębiorców) będą one odczuwane zwłaszcza na terenach przygranicznych, Szczególnie wysokie korzyści z handlu przygranicznego w niedzielę, zarówno ze względu na zasobność zagranicznych klientów, jak i restrykcje nałożone na godziny handlu w rodzimym kraju klientów, czerpały dotychczas placówki handlowe i ich dostawcy przy zachodniej granicy Polski" - czytamy w uzasadnieniu projektu.