Konfederacja Lewiatan: Podatek handlowy powinien być naliczany od 1 stycznia 2021 roku

- Regulacja o tak poważnych skutkach dla firm i całej branży handlu detalicznego, powinna zostać ogłoszona z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, tak aby firmy mogły uwzględnić jej skutki w budżetach. W przeciwnym razie spowoduje ograniczenie skali działalności przedsiębiorstw, zatrudnienia i wzrostu płac, a w najgorszym scenariuszu także bankructwa firm. Zasada zaufania do państwa nakazuje wstrzymanie się z pobieraniem spornego podatku do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia TSUE. A następnie, uwzględniając zasadę ochrony interesów w toku, nowy podatek powinien wejść w życie po odpowiednio długim (kilkumiesięcznym) okresie - mówi Krzysztof Kajda, zastępca dyrektora generalnego, szef pionu ekspertyzy Konfederacji Lewiatan.

12 grudnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która zawiesza pobór tzw. podatku handlowego do 1 lipca 2020 roku.

Zawieszona ustawa zakłada, że podatek będą płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł. Przewidziano dwie stawki podatku: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie. Ustawa nie dotyczy sprzedaży przez internet.

Wciąż nie wiadomo, czy podatek od sprzedaży detalicznej jest zgodny z prawem UE i będzie mógł być pobierany, a jednocześnie wyznaczane są kolejne terminy, w których jego pobór ma być rozpoczęty. Sytuacja ta wpływa negatywnie na funkcjonowanie firm, gdyż nieznany termin rozpoczęcia poboru podatku, uniemożliwia planowanie polityki cenowej firmy.

1 września 2016 r. weszła w życie ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek jest progresywny, podstawę opodatkowania stanowi nadwyżka przychodów ponad kwotę 17 mln zł, stawka podatku wynosi 0,8% przychodu mieszczącego się w przedziale od 17 do 170 zł mln zł oraz 1,4 % w odniesieniu do przychodu przekraczającego 170 mln zł.

Komisja Europejska uznała w 2016 r. podatek za niedozwoloną pomoc publiczną, ze względu na jego dyskryminacyjny charakter i nakazała Polsce zawieszenie jego poboru. Polska złożyła skargę na decyzję Komisji do SUE.

16 maja br. SUE wydał rozstrzygnięcie, zgodnie z którym podatek ten nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej. Orzeczenie SUE zostało zaskarżone przez Komisję Europejską w odwołaniu do TSUE. Rozstrzygnięcie w drugiej instancji spodziewane jest w połowie 2020 r.