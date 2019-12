Konsumenci płacą za parking pod sklepem. Czy jest to zgodne z prawem? Tak, ale...

fot. shutterstock

Wprowadzenie płatnych parkingów pod popularnymi sieciami sklepów spożywczych budzi wiele emocji. Klienci skarżą się na wysokie mandaty za niepobranie biletu na parkingach m.in. pod sklepami Biedronka czy Lidl. Czy takie parkingi mogą być w ogóle płatne? Stowarzyszenie Konsumentów Polskich wyjaśnia, że tak. Istotne w takich sytuacjach są jednak dwie kwestie.

Polskie prawo nie wprowadza ograniczeń odnośnie świadczenia usług parkingowych dla konsumentów przy sklepach. Możliwe jest więc pobieranie opłat przez sklepy lub innych przedsiębiorców za korzystanie z takich parkingów lub zobowiązanie do wykonania określonych czynności (np. pobrania bileciku z automatu) pod rygorem zapłaty kary. Istotne w takich sytuacjach są jednak dwie kwestie.

Stowarzyszenie wyjaśnia, że pierwszym wymogiem żądania od konsumenta podjęcia jakichkolwiek czynności (np. zapłaty lub pobrania bileciku) jest prawidłowe poinformowanie go o wszelkich warunkach związanych z zaparkowaniem samochodu. Taka sytuacja wiąże się bowiem z zawarciem umowy pomiędzy konsumentem a sklepem lub przedsiębiorcą świadczącym usługi parkingowe. Zgodnie natomiast z art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego: „ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy”. Konsument musi więc mieć możliwość zapoznania się z wszelkimi informacjami na temat świadczonej usługi parkingu przed pozostawieniem samochodu w wyznaczonym miejscu. Przykładowo takie dane mogą być zawarte na tablicy umieszczonej przy miejscach parkingowych w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez konsumenta najpóźniej w momencie pozostawienia samochodu. W przeciwnym razie można kwestionować brak doręczenia warunków umowy usługi parkingu i naruszenie przez sklep lub przedsiębiorcę parkingowego wymogów art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.



Po drugie, niekiedy w przypadku niewykonania przez konsumenta czynności wymaganych przy zaparkowaniu samochodu, sklepy lub przedsiębiorcy parkingowi przekazują dokument (np. karteczkę, pismo) zobowiązujący go do zapłaty kary umownej. Jeżeli taka kara jest rażąco wygórowana, można to zakwestionować na podstawie art. 3853 pkt 17 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: „w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności: (…) 17) nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego”.



Konsument może złożyć reklamację do sklepu albo przedsiębiorcy parkingowego (w zależności od tego, kto świadczy usługę parkingową) w sytuacji, jeżeli naruszone zostały powyższe przepisy prawa lub wykonał on wszelkie czynności związane z usługą zaparkowania, a mimo to otrzymał dokument zobowiązujący go do zapłaty kary. We wspomnianej reklamacji konsument może żądać anulowania nałożonej na niego kary. Sklep albo przedsiębiorca parkingowy będą miały 30 dni od momentu otrzymania reklamacji na doręczenie odpowiedzi konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. e-mailem). W razie przekroczenia powyższego terminu, uważa się, że reklamacja konsumenta została uznana przez przedsiębiorcę stosownie do art. 7a ustawy o prawach konsumenta.