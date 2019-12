Ministerstwo Klimatu: Selektywna zbiórka butelek z tworzyw sztucznych na poziomie 77 proc. do 2025 r.

Fot. Shutterstock

- Wprowadzenie systemu kaucyjnego wymaga odpowiedniego umocowania w prawie. Dotychczasowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta i przepisy dotyczące opakowań, które obowiązują od 2014 r., zostały przyjęte bez uwzględnienia obowiązkowego systemu kaucyjnego (system kaucyjny jest obecnie dopuszczony prawnie na zasadzie dobrowolności). Wprowadzenie obowiązkowej kaucji na opakowania wiąże się z szerszymi zmianami dotychczasowego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta - poinformowało Ministerstwo Klimatu.

- Takie zmiany systemowe są przygotowywane obecnie w procesie transpozycji pakietu odpadowego, m.in. w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, gdzie przewidziano również wprowadzenie obowiązkowego systemu kaucyjnego. Odpowiednie przepisy zostaną przyjęte w 2020 roku - podał resort.

- Zmianą systemową ograniczającą ilość tworzyw sztucznych jest także przygotowywana obecnie przez Ministerstwo transpozycja dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Zakłada ona, oprócz wprowadzenia zakazu (m.in. jednorazowe talerze, sztućce, kubki, słomki etc.) czy ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów z tworzyw sztucznych, także obowiązek osiągnięcia selektywnej zbiórki butelek z tworzyw sztucznych na poziomie 77% do 2025 r. oraz 90% do 2030 r. Powyższy obowiązek zostanie zrealizowany za pomocą systemu kaucyjnego utworzonego w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta - zapowiada Ministerstwo Klimatu.