Można już testować kolejny moduł bazy BDO

W związku z planowanym od 1 stycznia 2020 r. udostępnieniem użytkownikom kolejnych modułów Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy uruchomił w trybie produkcyjnym pełną wersję Bazy. Użytkownicy zyskają dostęp do nowych funkcji, które będą mogli przetestować przed oficjalnym startem systemu.

Znaczna większość podmiotów gospodarczych powinna już mieć konto w Rejestrze-BDO. Użytkownicy przedsiębiorstw nieposiadających wpisu w Rejestrze-BDO, po zalogowaniu do systemu BDO poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE), czyli potwierdzeniu tożsamości osoby fizycznej przez Węzeł Krajowy, będą mogli utworzyć roboczy wniosek rejestrowy – wysłanie wniosku będzie możliwe w 2020 roku. Od 1 stycznia brak konta w BDO uniemożliwi prowadzenie jakichkolwiek działań w obszarze gospodarki odpadami. A działalność w tym obszarze bez wymaganego wpisu do Rejestru-BDO zagrożone jest karą do 1 miliona złotych - mówi Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Zgodnie z ustawą o odpadach konieczność prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania wniosków za pośrednictwem BDO będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 roku, z systemu zostaną usunięte: wszystkie karty przekazania odpadów (KPO) i karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK), które zostały wystawione na rok 2019 oraz wszystkie wprowadzone w nich wpisy.

Przeczytaj także: Do końca grudnia sklepy muszą złożyć wnioski o wpis do BDO

Nadrzędnym celem Bazy jest uszczelnienie systemu gospodarki odpadami w Polsce, lepszy nadzór i planowanie.