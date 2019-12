Podatek handlowy może wkrótce wejść w życie. Najmocniej dotknie największe sieci

Fot. Shutterstock

W projekcie budżetu na 2020 rok już ma swoje skromne miejsce pośród innych danin. Podatek od sprzedaży detalicznej zawieszony jest jeszcze tylko do końca czerwca przyszłego roku i wszystko wskazuje na to, że to będzie koniec zawieszenia. Najmocniej dotknie on Biedronkę - podaje money.pl.

Na 2020 rok z nowej daniny zaplanowano 663 mln zł dochodu - podano w projekcie budżetu państwa. Podatek zawieszony jest jeszcze do końca czerwca, więc to prawie pewne, że zacznie obowiązywać od 1 lipca. W najbliższe wakacje "biedronki i lidle" zrobią się jakby droższe.

Struktura podatku wzmacnia pozycję mniejszych podmiotów, choć niekoniecznie mniejszych sieci handlowych. Skorzystają m.in. sieci franczyzowe, gdzie handel prowadzony jest przez wiele podmiotów pod jedną marką, jak np. w sieciach abc czy Lewiatan.

Hurtownie Eurocash mogą liczyć na większe obroty, bo dostarczają towary do obu wspomnianych sieci. Skorzysta też Żabka, która rozwija się w dużej mierze na bazie franczyzy, czyli każdy sklep to często oddzielny podmiot. Także E.Leclerc ma rozdrobnioną strukturę - każdy sklep prowadzi inny podmiot prawny.

Kto będzie największym płatnikiem nowego podatku? Oczywiście ci, którzy odnieśli największy sukces na rynku. Teraz tym sukcesem będą musieli się podzielić ze społeczeństwem. Biedronka, Carrefour, Dino, Lidl, Delikatesy Centrum, ale i sieci modowe z LPP (m.in. marka Reserved) i CCC na czele, drogerie Rossmann, czy sieci rtv/agd poniosą największe koszty.

Całość na money.pl