Prezes PIH: Niepokoją nas zmiany w ustawie o zarządzie sukcesyjnym

- W nowym roku, w nowej kadencji Sejmu z pewnością pojawi się wiele nowych pomysłów na usprawnianie gospodarki. Mamy nadzieję, że będą one wprowadzane rozważnie i powoli, tak aby przedsiębiorcy mieli czas na dostosowanie się do przepisów. Dzisiaj możemy powiedzieć o już wprowadzonych zmianach, których skutki odczujemy w 2020 roku. Są to: rozszerzenie zakazu handlu w niedziele, wprowadzenie elektronicznego rejestru sprawców kradzieży oraz ustawy o marnowaniu żywności, która niestety nie jest przejrzysta i wymaga licznych poprawek - pisze w Biuletynie PIH Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu.

- Z uwagą także obserwujemy sytuację związaną z podatkiem handlowym i kolejnym jego odroczeniem. Jest to zrozumiałe od strony prawnej z uwagi na brak decyzji Sądu Unii Europejskiej. Jednak nie jest oczekiwaną sytuacją przez środowisko handlu niezależnego, które liczy na zapowiadany efekt wyrównania szans przez wspomniany podatek.

Ważną i niepokojącą sytuacją jest także zmiana w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Polega na wprowadzeniu rozwiązania, iż osoba, która przejmuje przedsiębiorstwo po zmarłym (po zakończeniu zarządu sukcesyjnego), ma obowiązek sporządzić spis z natury. W spisie z natury mają znaleźć się także środki trwałe (nieruchomości, maszyny, samochody, itd.). Całość należy opodatkować VAT. Nie ma znaczenia,.czy.spadkobierca.kontynuuje działalność zmarłego przedsiębiorcy. Efektywnie oznacza to wprowadzenie opodatkowania od dziedziczenia firmy w wysokości do 23%. Warto zauważyć, że przed zmianami w ustawie o VAT wynikających z wprowadzenia ustawy o zarządzie sukcesyjnym nie było tego problemu. Trzeba też podkreślić, iż w ślad za tym rozwiązaniem wydana już została stosowna interpretacja Ministerstwa Finansów. Z tego względu warto, aby przedsiębiorcy planujący sukcesję wzięli pod uwagę związane z tym koszty oraz obecny stan prawny. Polska Izba Handlu będzie bez wątpienia prowadzić rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami władz.

Rok 2020 upływać będzie bez wątpienia w atmosferze dyskusji i konsultacji dotyczących wdrażania dyrektyw związanych z gospodarką odpadami i, według.wszelkiego prawdopodobieństwa, systemu kaucyjnego - pisze we wstępie do Biuletynu prezes PIH.