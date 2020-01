Prezes POHiD: Na zakazie handlu w niedziele nie straciły dyskonty i stacje paliw

Popieram handel w niedz. 2020-01-02 20:40:17

I ma rację: ograniczenia handlu pachną socjalizmem. Klienci CHCĄ handlu w niedzielę - to widać. A że tracą w niedzielę przepłacając na stacjach, PIS nie chce tego widzieć.



Powtarzam - ludzie chcą supermarketów otwartych w niedzielę i NIC tego ne zmieni. Widać to było w nieliczne niedziele handlowe 2019: ludzie się cieszyli, że w końcu mozna coś kupić! Niedziela z zakazem to tylko pusty bezsensowny stracony dzień....