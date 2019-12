Róża Thun: Ekologicznie i ekonomicznie - tak chcemy myśleć o żywności

Na zdj. Róża Thun

- Chcę, aby European Food Forum, którego jestem współzałożycielem, stało się platformą wymiany poglądów na temat tego, jak sprawić, by produkcja i dystrybucja żywności zapewniała konsumentom dostęp do coraz lepszych jakościowo produktów - powiedziała Róża Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w rozmowie z dlahandlu.pl, przed inauguracją European Food Forum.

Musimy skończyć z silosowym podejściem do tematu żywności i rozpatrywaniem tego zagadnienia oddzielnie w kontekście środowiska czy rolnictwa. Czas podejść do tematu całościowo i rozmawiać o dobrej polityce żywnościowej wspólnie i w sposób horyzontalny - stwierdziła europosłanka.

Jednym z elementów tej układanki jest dobrze poinformowany konsument, którego rola powinna być wzmocniona, tak by mógł świadomie wybierać jakościowe i bardziej przyjazne dla środowiska produkty, ale także dostrzegać różnice w produktach dzięki klarowanym informacjom na opakowaniach. Póki co udajemy, że produkty są takie same, bo mają takie same opakowania, a w rzeczywistości mają inny skład. To chcemy wyeliminować.

W zakres naszych zainteresowań wchodzi jednak nie tylko jakość finalnego produktu i jego oznakowanie, ale także zrównoważona produkcja, dobrostan zwierząt i właściwa dystrybucja dobrej jakościowo żywności. Chcemy, żeby te tematy nie były dyskutowane w oderwaniu od siebie, ale właśnie jako ciąg powiązanych zagadnień. Chcemy wypracowań służące dobrej żywności rozwiązania prawne, ale mamy też nadzieję, na tworzenie wspólnego przekazu, który będzie inspirował biznes do zmian, których oczekują konsumenci.

Z kolei dla biznesu mamy jasne i niedyskryminacyjne zasady. Tematami prac Forum będą takie kwestie jak niemarnowanie żywności czy promocja rozwiązań opakowaniowych bardziej przydatnych dla środowiska, oraz zniesienie zjawiska podwójnej jakości produktów w ramach UE, tak by konsumenci byli pewni odnośnie tego, co kupują.

Mamy na pokładzie chadeków, zielonych, socjaldemokratów, organizacje konsumenckie, firmy badawcze, producentów i dystrybutorów. To grono ma szansę wypracować wiele dobrych rozwiązań - powiedziała Róża Thun.

Clara Aquilera dodała, że ma wrażenie, że obecny łańcuch dostaw kruszy się, bo na poszczególnych jego uczestników wywierana jest coraz większa presja. Obecnie rolnicy czują się zapędzeni w róg, a my potrzebujemy ich, by byli częścią tej zmiany. Zrównoważonego rozwoju nie możemy bowiem ograniczać tylko do kwestii klimatycznych, ale także widzieć go w kontekście równowagi ekonomicznej: sytuacji rolników oraz konsumentów, którzy nie mogą zostać zostawieni sami sobie - zauważyła.

10 grudnia w Parlamencie Europejskim w Brukseli miało miejsce spotkanie z okazji inauguracji działalności Europejskiego Forum Żywności (EFF - European Food Forum). Pięciu europosłów założycieli (Róża Thun z EPL, Clara Aguilera (S&D), Irene Tolleret (Renew Europe), Asim Ademov (EPP) oraz Brando Benifei (S&D) zaprosiło na inaugurację komisarz Marię Gabriel, która odniosła się do tematu polityki żywnościowej w kontekście digitalizacji wkraczającej także w tę dziedzinę.

Celem EFF jest inicjowanie publicznej debaty oraz szukanie rozwiązań zmierzających stworzenia skutecznej i sprawiedliwej polityki żywnościowej.