UOKiK: Allegro nadużywało pozycji dominującej. Firma nie zgadza się z zarzutami

Zgodnie z prawem antymonopolowym zabronione jest nadużywanie pozycji dominującej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, który ma znaczną przewagę nad swoimi konkurentami, wolno mniej. Niektóre zachowania dozwolone dla mniejszych przedsiębiorców stają się niedozwolone dla przedsiębiorców posiadających tzw. pozycję dominującą. W przypadku Allegro takim działaniem może być faworyzowanie własnego sklepu w stosunku do innych sprzedawców. Podobne sprawy prowadziły lub prowadzą organy antymonopolowe na całym świecie. Przykładem może być decyzja Komisji Europejskiej, która uznała, że Google nadużywał swojej pozycji na rynku wyszukiwarek internetowych poprzez promowanie innych oferowanych przez siebie produktów. Kara nałożona na koncern wyniosła 2,4 mld euro. KE oraz kilka innych krajów prowadzi obecnie podobne postępowania dotyczące podwójnej roli spółki Amazon.

- Działania Allegro mogły niekorzystnie wpływać na sytuację konkurencyjną niezależnych sklepów internetowych, których produkty mogły być mniej widoczne na platformie w porównaniu do własnych ofert Allegro. W konsekwencji, produkty niezależnych sprzedawców mogły być rzadziej wybierane przez kupujących – mówi prezes Marek Niechciał.

Co robiło Allegro? Po pierwsze, spółka mogła wykorzystywać informacje na temat funkcjonowania platformy, w tym dotyczące algorytmu trafności, niedostępne dla pozostałych sprzedawców, do lepszego pozycjonowania i wyświetlania własnych ofert w wynikach wyszukiwania według kryterium trafności. Po drugie, niektóre funkcje sprzedażowe lub promocyjne były dostępne tylko dla Oficjalnego Sklepu Allegro, a pozostali sprzedawcy nie mieli możliwości ich używania. Przykładem mogło być podpowiadanie wyszukiwanej frazy. Kiedy konsument wpisywał nazwę produktu w wyszukiwarce, otrzymywał automatyczną podpowiedź kierującą do Oficjalnego Sklepu Allegro. Właściciel platformy miał też możliwość wyłącznego korzystania ze specjalnych banerów promocyjnych, które zwiększały ruch jego własnych ofert na platformie.

UOKiK wszczął postępowanie przeciw platformie Allegro, gdyż podejrzewa, że faworyzowała własną działalność sprzedażową kosztem innych sprzedawców na platformie - poinformował na konferencji prasowej prezes Urzędu, Marek Niechciał. UOKiK przeprowadził przeszukanie w siedzibie firmy, a zebrany materiał i jego analiza doprowadziły do wszczęcia postępowania antymonopolowego.

Edward VI 2019-12-16 12:54:41 To jest monopol bez litości i taki jest od lat. To praktyka wszystkich wielkich platform, w taki świat idziemy coraz bardziej i nie ma się czemu dziwić ! Sami byście tak zrobili mając dostęp do pełnej niby tajnej ( cha cha cha ! ) informacji !







Uczciwi zginęli z dinozaurami !

Jasiek 2019-12-11 01:55:39 Bardziej jest ciekawe to, że korzysta z płatnych funkcji promowania ofert i... komu je opłaca? Gdybyśmy my promowali wszystkie aukcje mielibyśmy ogromny wzrost sprzedaży, ale koszty to minimum 200,000zł msc a mamy 30x mniej aukcji niż oni.