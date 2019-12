Wydawcy chcą uchylenia układów Ruchu z wierzycielami

Do sądu skierowano trzy wniosku o uchylenie porozumień układowych Ruchu z wierzycielami. Dystrybutor prasy od stycznia do listopada br. zanotował ok. 50 mln zł straty i ujemne przepływy finansowe - podały wirtualnemedia.pl.

Ruch dwa porozumienia układowe z wierzycielami, głównie wydawcami prasowymi i kredytującym spółkę Alior Bankiem, zawarł w kwietniu br. Pierwsze postępowanie (PPU1), ogłoszone we wrześniu ub.r., obejmuje podmioty, którym kolporter był wtedy winny po minimum milion złotych. Natomiast PPU2, ogłoszone w połowie lutego br., dotyczy podmiotów z należnościami od Ruchu wynoszącymi od 100 tys. zł do 1 mln zł. Ruch jest winien wydawcom 162 mln zł.

W ramach PPU1 wierzytelności Ruchu wynoszą 143 mln zł i mają zostać zredukowane o 80 proc., czyli o 114 mln zł. W przypadku PPU2 kwota zobowiązań to 19 mln zł, a poziom umorzenia - 50 proc - czytamy.

Jak podają Wirtualnemedia.pl., parę firm objętych układami, m.in. spółki Romana i Beaty Oraczewskich, Motor Presse Polska i FreeDomMedia, złożyło zastrzeżenia do tych porozumień. Ruch zaskarżył tę decyzję do Sądu Okręgowego, który we wrześniu oddalił skargi wydawców i zatwierdził porozumienia. To jednak nie koniec. Jak poinformował „Puls Biznesu”, trzy firmy Romana i Beaty Oraczewskich złożyły w sądzie wnioski o uchylenie układów. Reprezentujący wydawców Jan Hambura uzasadnia, że podstawą wniosków jest fakt, że Ruch nadal notuje straty, tym samym zwiększając swoje zadłużenie.

Czytaj więcej na: wirtualnemedia.pl