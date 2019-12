Zakaz handlu w niedziele a długi małych sklepów. Jest interpelacja w tej sprawie

Największe problemy z płatnościami w branży handlowej mają małe sklepy, które nie regulują terminowo swoich zobowiązań hurtowniom, a te z kolei swoim dostawcom, czyli producentom. Wydaje się, że w przypadku tej grupy przedsiębiorców polskich sytuacja zaczęła się pogarszać z chwilą wejścia w życie zakazu handlu w niedziele i zaostrzenia konkurencji pomiędzy dużymi sieciami handlowymi - uważa posłanka Paulina Hennig-Kloska.

Posłanka Paulina Hennig-Kloska pyta ministra rozwoju o wpływ zakazu handlu w niedziele na rosnącą liczbę długów branży handlowej.

- Według najnowszych danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej za trzeci kwartał 2019 roku lawinowo rosną długi firm. Od lipca do września na kontach firm przybyło ponad 225 mln zł (0,7 proc.) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni na minimum 500 zł. Najgorzej sytuacja wygląda w handlu: z 31,5 mld zł długu polskich firm wobec kontrahentów i banków na firmy z branży handlowej przypada aż 7,4 mld zł długu. Według raportu największe problemy z płatnościami w branży handlowej mają małe sklepy, które nie regulują terminowo swoich zobowiązań hurtowniom, a te z kolei swoim dostawcom, czyli producentom towarów, w tym m.in. artykułów spożywczych. Wydaje się, że w przypadku tej grupy przedsiębiorców polskich sytuacja zaczęła się pogarszać z chwilą wejścia w życie zakazu handlu w niedziele i zaostrzenia konkurencji pomiędzy dużymi sieciami handlowymi. Z kolejnych badań wynika też, że choć ograniczenie handlu w niedziele obowiązuje już od prawie dwóch lat, Polacy wciąż się do tej zmiany nie przyzwyczaili. Co więcej, kolejne sondaże pokazują spadek akceptacji dla tego rozwiązania - czytamy w interpelacji poselskiej.

Posłanka pyta ministra: Czy ministerstwo monitoruje wpływ zakazu handlu w niedziele na branże, zwłaszcza w odniesieniu do małych i średnich handlowych firm krajowych?; Ile sklepów z kapitałem krajowym zamknęło się od czasu wprowadzenia zakazu handlu w niedziele?; Czy ministerstwo odnotowało w swoich raportach przepływ klientów ze sklepów osiedlowych do sieci handlowych?; Czy zdaniem ministerstwa ustawa zaostrzająca zakaz handlu w niedziele, która przewiduje, że w 2020 roku pozostanie już tylko 7 niedziel handlowych, powinna zostać zmieniona?

Czekamy na odpowiedzi ministerstwa rozwoju.