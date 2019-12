Andrzej Faliński: Handel wychodzi poza paradygmat relacji kupno-sprzedaż

Rok 2019 był w znaczącym stopniu przełomowy dla sektora handlu. Skonkretyzowały się wcześniej podnoszone sygnały o nowych trendach i procesach. Utrwaliła się tendencja do rozwoju rynku poprzez procesy koncentracyjne i modernizacyjne mniejszych i średnich powierzchni - tych o powierzchniach kilkuset mkw. Dziś udział tych formatów przekracza 50% rynku żywności i nadal rośnie najszybciej - mówi serwisowi portalspozywczy.pl dr Maria Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

- Mniejsze formy supermarketu, dyskonty (jeśli można tak je jeszcze nazwać), proximity stores, wreszcie różnorodne sklepy o funkcjonalnościach convenience i quasi tradycyjnych są podstawą sprzedaży detalicznej. Przyczyny tego wielokrotnie opisywano i wiązano z zaistniałymi i antycypowanymi skutkami: dobrymi i nie tylko - mówi serwisowi portalspozywczy.pl dr Maria Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

- Rozwinęły się w Polsce trendy handlowania bliskiego wartościom związanym z naturą, zdrowiem, wygodą, optymalnymi sposobami komunikacji i dostawy. Trendy te - wbrew pozorom i przyzwyczajeniom interpretacyjnym - zbliżyły handel ku nowoczesności wnoszonej przez IT. Handel wychodzi poza tradycyjny paradygmat, zamykający go w relacji kupno-sprzedaż. Sięga po więź i budowę tożsamości w relacjach wzdłuż całego łańcucha dostawy, z konsumentem włącznie - tłumaczy.

- Przestała dziwić absorpcja nowoczesnych narzędzi elektronicznych i informatycznych. Widać gwałtowny wzrost „zdalnych” formuł handlu, wielokanałowych systemów sprzedaży i komunikacji z dostawcą i kupującym, konsumentem też. Kooperacyjne schematy funkcjonowania w łańcuchach i sieciach dostaw stały się normalną ścieżką ewolucji sieci i łańcuchów dostaw – krzewi się optymalizacja i kooperacja w pionie (łańcuch) i w poziomie (kooperacje konkurentów) - dodaje ekspert.

Jego zdaniem tę zmianę i swoiste przesilenie katalizowały nie do końca przyjazne handlowi regulacje. - Trochę na zasadzie „nie ma tego złego…” nowinki i zmiany strategiczne przyoblekały się w nowe zasoby narzędzi konkurencyjnych, sprzyjających tym organizacjom, które na nie było stać – często wbrew zamiarom regulatorów. Zapowiada to nowe podziały w sektorze i nowe metody sięgania po zasoby. Widać to już w sferze HR – rynkowa i polityczna presja podniosła płace, ale uruchomiła też inwestycje w technologie sprzedażowe, co może skutkować wyższym wynagrodzeniem, ale też redukcją zatrudnienia. Może też spłaszczyć wynagrodzenia – na wyższym poziomie, ale bez dynamiki wzrostu płac stymulowanego rozwojem pracownika - mówi Faliński.

- Zapytać warto w tej sytuacji o wspólne mianowniki tych dynamicznych zmian. Jest ich zapewne sporo, ale osobiście uogólnienie tych zmian znajduję głównie w bardzo specyficznym „trendzie trendów” porządkującym je wedle bardzo szerokiego kryterium wykraczającego poza logikę gospodarowania i racjonalności ekonomicznej. Jest to uwidocznienie się i wielokształtne zaistnienie w handlu zasad odpowiedzialnego społecznie biznesu - uważa ekspert.

