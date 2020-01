Auchan nie chce być już detalistą, ale "projektantem"

Fot. Shutterstock.com

W ramach „Auchan 2022”, Auchan Retail zaczyna dostosowywać swój model działania, ofertę i organizację firmy do nowych oczekiwań konsumentów. Projekt opiera się na dwóch filarach. Pierwszy to bycie wzorcowym detalistą w odniesieniu dla tego, co dobre, zdrowe i lokalne poprzez wybór odpowiedzialnej społecznie oferty. Drugi - tworzenie relacji i doświadczeń w celu poprawy jakości życia konsumentów. Częścią planu jest również redukcja etatów we Francji. Spółka podała, że pracę straci 517 pracowników.

Auchan Retail chce wyjść poza tradycyjną rolę detalisty stając się niejako "projektantem" i dokonując selekcji produktów, które znajdą się w ofercie.



Auchan chce stać się punktem odniesienia dla konsumentów poszukujących żywności lokalnej przy zachowaniu różnorodności oferty, by sprostać w ten sposób oczekiwaniom w zakresie trendów żywieniowych. Detalista będzie stawiać wyłącznie na sprawdzone lokalne produkty i będzie ściśle współpracować z producentami. W 2022 r. celem sieci jest wzrost obrotów, osiągnięty właśnie dzięki sprzedaży lokalnych produktów.

Identyfikowalność produktu zostanie wzmocniona, a jego skład i pochodzenie staną się bardziej przejrzyste. Mając to na uwadze, Auchan Retail przyłączył się więc do projektu etykietowania produktów spożywczych, zainicjowanego przez francuski think-thank Agro-Agri.

Producenci współpracujący z siecią będą zobowiązani do poszanowania środowiska naturalnego i dobrostanu zwierząt. Liczba odpowiedzialnych społecznie dostawców wzrośnie, aby osiągnąć liczbę

1500 na całym świecie w 2022 r. (250 we Francji) w porównaniu do około 500 obecnie (150 we Francji). Aby to osiągnąć, Auchan będzie zawierać partnerstwa z producentami działającymi w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Sieć będzie także edukować konsumentów w zakresie wartości odżywczych produktów. Etykiety Nutri-Score znajdą się na wszystkich produktach marki własnej. We Francji system ten pojawia się już na 6319 produktów marki własnej. Auchan Retail będzie również rozwijać współpracę z Instytutem Ludwika Pasteur w Lille, by wspierać klientów w zakresie zdrowego odżywiania (edukacja, aktywności w sklepie).



Auchan opracuje także nową ofertę produktów, zobowiązując swoje zespoły do ​​kontynuowania i przyspieszenia ich reformulacji. W 2019 r. ponad 700 artykułów marki własnej Auchan przeszło reformulację. Klienci i dostawcy będą oceniać nowe receptury. Każdy produkt, który nie otrzymał minimalnej oceny 3/5 od klientów (4/5 w 2022 r.) zostanie poprawiony, zastąpiony lub wycofany.