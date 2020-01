Biedronka ma już 33 małe sklepy. Placówki stanowią 32 proc. wszystkich otwarć

fot. materiały prasowe JM

Biedronka zamknęła 2019 rok liczbą 3002 lokalizacji, otwierając w tym roku 102 sklepy, w tym 33 w mniejszym formacie. Przypomnijmy, że pierwsza taka placówka ruszyła w czerwcu, a format ten miał być w głównej mierze rozwijany przez franczyzobiorców. Być może oznacza to, że gros 82 sklepów otwartych w ostatnim kwartale roku to zasługa partnerów franczyzowych.

W połowie października sieć Biedronka po raz pierwszy wystawiła swoją ofertę na Targach Franczyzy w Warszawie. Według ówczesnych zapowiedzi, w ciągu roku zamierza otworzyć 100 sklepów franczyzowych w mniejszym formacie, zdobyć klientów w mniejszych miejscowościach i wprowadzić lady mięsne do funkcjonujących już sklepów.

Przypomnimy, że sieć w czerwcu otworzyła pierwszy wystandaryzowany sklep w mniejszym formacie, w Radwanicach koło Polkowic. Sklepy tego formatu mają mieć ladę mięsną i powierzchnię sali sprzedaży 500 mkw. lub 650 mkw.

- Nie ograniczamy się w żaden sposób co do liczby placówek franczyzowych. Jesteśmy też w trakcie procesów inwestycyjnych dotyczących otwarć ok. 20 kolejnych takich sklepów – mówiła w październiku Ewa Micińska, dyrektor rozwoju biznesu w sieci Biedronka.

Na koniec 2018 roku Biedronka miała 2900 sklepów. W pierwszym kw. 2019 r. otworzyła 8, w drugim 19, w trzecim 19, a w czwartym aż 82 sklepy. Oznacza to, że 80 proc. nowych otwarć przypadło na ostatnie miesiące roku. W całym roku zamknięto 26 placówek.