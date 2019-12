Biedronka przenosi szkolenia do wirtualnej rzeczywistości

Fot. materiały prasowe

Biedronka rozpoczęła testowanie okularów z wirtualną rzeczywistością w ośmiu sklepach w całej Polsce. Gogle VR będą służyły do prowadzenia szkoleń z zakresu wypieku pieczywa. Sieć wdraża też chatbot, dzięki któremu pracownicy będą mogli w łatwy i szybki sposób uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące działania firmy, w tym benefitów.

- Rozpoczęliśmy testy VR, bo jest to wygodne narzędzie, uczące w realistyczny sposób umiejętności, które są trudne lub kosztowne w nauce tradycyjnej. W tym momencie rozwiązanie wdrażamy przy jednym z najbardziej wymagających procesów w sklepie - wypieku pieczywa. Zaletą gogli VR jest to, że umożliwiają wielokrotne ćwiczenia, ale i popełnianie błędów w bezpiecznym środowisku. Są też atrakcyjnym elementem wdrażania do pracy nowych osób - powiedziała Katarzyna Kozyra, starszy menedżer ds. szkoleń w sieci Biedronka

Testy gogli VR trwają już w sklepach w Warszawie, Bydgoszczy, Gliwicach, Łodzi, Jastrzębiu-Zdroju, Zielonej Górze i Koszalinie.

Podczas szkolenia pracownik zakłada gogle VR, a do jego rąk trafiają dwa joysticki. Przenosi się w ten sposób do wirtualnego sklepu, w którym za pomocą pilotów i ruchów dłoni podnosi kartony z produktami, łapie szczypce do pieczywa, otwiera drzwi, podpisuje dokumenty, zakłada odzież ochronną. Słowem: wszystkie te czynności, które na co dzień wykonują pracownicy sklepów "w realu".

Nowy pracownik Biedronki w trakcie szkolenia w wirtualnej rzeczywistości przechodzi przez 3 etapy:

instruktaż, który krok po kroku przeprowadza go przez cały proces wypieku pieczywa, łącznie z obsługą pieca czy dobrymi zasadami higienicznymi; samodzielne wypiekanie, podczas którego system na bieżąco daje informację zwrotną na temat poprawności działań; sprawdzenie umiejętności - w tym procesie informacja zwrotna w całości pokazywana jest dopiero na zakończenie.

Ostatnim etapem szkolenia jest sprawdzenie się pod okiem opiekuna na sali sprzedaży w Biedronce. Dla mnie gogle VR to była prawdziwa nowość, ale po pierwszej chwili niepewności i przyzwyczajania się do operowania joystickami dość szybko weszłam w wirtualny świat sklepu. Faktycznie jest to dobre narzędzie, żeby krok po kroku nauczyć, jak bezpiecznie wypiekać pieczywo - powiedziała Aleksandra Kamińska, zastępca kierownika sklepu ds. wdrożeń w Warszawie, która jako jedna z pierwszych testowała program.

Biedronka na tym nie kończy wdrażania innowacji. Dla wygody pracowników sieć już w grudniu zapewnia dodatkowe rozwiązanie – wewnętrzny chatbot, dzięki któremu uzyskają oni szybko i wygodnie, bo za pomocą internetu, bez względu na porę dnia, spersonalizowane odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. oferty programów wsparcia.