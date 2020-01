Biedronka ze wzrostem LfL o 5,8 proc. Sprzedaż sięgnęła 12,6 mld euro

Grupa Jeronimo Martins osiągnęła sprzedaż w 2019 r. na poziomie 18,6 mld EUR (o 1,3 mld euro więcej niż w 2018 roku. Oznacza to wzrost o 7,5 proc. (+ 8,4% przy stałych kursach wymiany). Wzrost LFL dla całej Grupy Jeronimo Martins wyniósł 5,3% (+ 6,9% w IV kwartale).

W Polsce w sieci Biedronka sprzedaż w 2019 roku wzrosła o 7,9% (+ 10,6% w IV kwartale) do 12,6 mld euro. W walucie lokalnej wzrost wyniósł 8,8% (+ 10,3% w czwartym kwartale). Wzrost LFL wyniósł 5,8% (+ 7,7% w czwartym kwartale), odzwierciedlając ciągłą poprawę oferty i jakości zakupów. Biedronka zamknęła 2019 rok liczbą 3 002 lokalizacji, otwierając w tym roku 33 mniejsze sklepy w formacie mini i 95 regularnych sklepów (w sumie 102 placówki). W tym okresie firma przebudowała 252 sklepy. W Polsce popyt konsumpcyjny pozostawał wysoki i wspierał wzrost koszyka zakupowego, a inflacja żywności, wyższa niż początkowo oczekiwano dla tego roku, wyniosła ok. 4,9 proc. (ok. 6,5 proc. w IV kw.).

Pomimo dodatkowych 13 dni bez handlu (w porównaniu do 2018 roku) sieć drogerii Hebe zwiększyła sprzedaż o 25,9 % (+ 24,6% w IV kwartale) do 259 mln euro. W ujęciu LfL sprzedaż wzrosła o 7,4 proc. (6 proc. w IV kw. ) W 2019 roku sieć uruchomiła 46 sklepów (43 placówki netto) i zakończyła rok całkowitą liczbą 273 lokalizacji: 28 samodzielnych aptek i 245 sklepów z artykułami drogeryjnymi. W lipcu 2019 roku sieć uruchomiła sprzedaż online.

Dla porównania na rynku portugalskim wzrosty były znacznie niższe. W sieci Recheio wzrost wyniósł 2,7 proc., w ujęciu LfL - 3,2 proc., zaś w Pingo Doce - 2,9 proc. wzrostu (2,5 w ujęciu LfL - z wyłączeniem paliw).

Pingo Doce uruchomiło 9 placówek, z czego 4 w koncepcie convenience - Pingo Doce&Go.

Grupa rozpoczyna rok 2020 z pozytywnym rozmachem i jest zdecydowana kontynuować wzrost - napisano w komunikacie.