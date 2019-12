Biedronka zmniejsza dystans płacowy do Lidla. Różnica na start to tylko 50 zł

fot. shutterstock

Kilka dni temu Biedronka ogłosiła plan podwyżek dla zatrudnionych w sklepach. Podwyżki dla sprzedawców-kasjerów, kasjerów i pracowników sklepów wyniosą od 100 do 350 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że od stycznia 2020 r. osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na najpopularniejszym stanowisku sprzedawcy-kasjera, będą mogły zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3050 zł do 3200 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecności. W sklepach Lidl nowy pracownik zaczyna pracę z kwotą od 3100 do 3850 zł brutto.

Pracownicy sklepów Biedronki standardowo mogą też liczyć na podwyżki stażowe po pierwszym oraz trzecim roku pracy. I tak w przypadku doświadczonych sprzedawców-kasjerów ze stażem trzech lat pracy w Biedronce, wysokość miesięcznych zarobków od stycznia 2020 r. wyniesie od 3200 zł w mniejszych miejscowościach do 3650 zł brutto w największych miastach.

Pracownicy sieci Biedronka mogą otrzymać też miesięczne premie uznaniowe uwzględniające wyniki sklepu i jakość obsługi. Ten dodatek do wynagrodzenia również w ramach podwyżek rośnie i od stycznia wyniesie do 270 zł brutto (do tej pory było to 200 zł brutto).

Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, zatrudnia ponad 67 tys. osób. Większość z nich jest zatrudniona w blisko 3 tys. sklepów, ulokowanych w ponad 1100 miejscowości w całej Polsce.

Lidl Polska podaje, że wysokość najniższego wynagrodzenia podstawowego w zestawieniu do płacy minimalnej w Polsce wynosi 1,14. Pod koniec lutego 2019 roku Lidl Polska zatrudniał 17 561 pracowników posiadających umowę o pracę. Całkowity koszt wynagrodzeń w rozliczeniu obrotowym za lata 2017/2018 wyniósł 716 789 800 zł, a w 2018/2019 było to 839 814 300 zł.

W Lidlu po około dwóch latach comiesięczne wynagrodzenie pracownika sklepu wzrasta do 3450 zł brutto w małych miejscowościach i do 4350 zł brutto w dużych miastach.

Obie sieci nie zdradzają swoich planów dotyczących rozwoju liczny sklepów w 2020 r. i zapotrzebowania na pracowników. Jeżeli jednak różnica w zarobkach "na start" obu sieci zmniejszyła się do 50 zł, pytanie brzmi czy sieć Lidl nie zdecyduje się za kilka miesięcy na kolejne podwyżki dla pracowników chcąc utrzymać na rynku sklepów spożywczych status jednego z najatrakcyjniejszych pracowników.

Jak wynika z raportu pracuj.pl, "Kasjer na rynku pracy. Zarobki, rozwój i oczekiwania", przeciętne miesięczne wynagrodzenie kasjera w handlu detalicznym to 2000 zł netto. Natomiast najlepiej opłacani specjaliści otrzymują pensje o blisko połowę wyższe – wynoszące 2900 zł netto.