Bomi, Simply Market, Carrefour i ...Biedronka. Oto kolejni operatorzy spożywczy w Galerii Tarnovia

fot. fot. za galeria-tarnovia.com

30 grudnia sieć Biedronka otworzy sklep w Galerii Tarnovia. Placówka zajmie miejsce po sklepie Carrefour, który działał w tej lokalizacji od listopada 2014 r.

Od grudnia 2011 roku działał w tej galerii handlowej sklep Simply Market z Grupy Auchan, który zastąpił upadłą sieć delikatesów Bomi, będącą pierwszym operatorem spożywczym w Tarnovii. Bomi działał na powierzchni 2.650 mkw.

Na początku Galerię przejął Griffin Property Finance II FIZAN. Obiekt ma również nowego zarządcę – CREAM Property Advisors. Obiekt w listopadzie obchodził 10. urodziny.

Sklep Biedronka będzie działać w przestronnym lokalu urządzonym według najnowszego konceptu m.in. ladą mięsną.

Należąca do Jeronimo Martins Polska S.A. Biedronka ma aktualnie prawie 3 tys. placówek w ponad 1100 miejscowościach w Polsce. Jest największym prywatnym przedsiębiorcą w Polsce i drugą co do wielkości firmą, zatrudniającą ponad 65 tys. osób. Sklepy Biedronka dziennie odwiedza ok. 4 miliony klientów.