Branża napojowa sprzeciwa się podatkowi cukrowemu

Michal84 2019-12-24 08:30:32

Tylko oni mają odwagę? Przecież to uderzy w wiele branż! Rolnictwo, cukiernie, dzięki temu podatkowi za sztuczny, chiński miód zapłacimy tyle, co za ten z lokalnej pasieki. Tu nie ma się co łudzić, że rząd tego nie widzi. Oni po prostu zamykają oczy i golą z pieniędzy!