Bujara: Sieci, które omijają przepisy, śmieją się w twarz nie tylko swoim pracownikom, ale i kpią z państwa

Na zdj. Alfred Bujara, fot. PTWP

Handlowa Solidarność po raz kolejny zwróciła się do rządzących o pilne uszczelnienie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. 18 grudnia pisma w tej sprawie zostały skierowane do Marleny Maląg, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS Ryszarda Tyrleckiego.

- Sieci, które omijają przepisy, śmieją się w twarz nie tylko swoim pracownikom, którzy po raz kolejny zostali pozbawieni prawa do niedzielnego odpoczynku i normalnego życia rodzinnego. Te sieci kpią sobie również z powagi państwa polskiego, pokazując, że ich polskie prawo nie dotyczy – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Inicjatywa handlowej Solidarności jest reakcją na obchodzenie ograniczeń w niedzielnym handlu przez kolejne sieci. Proceder polega na przyjmowaniu przez sklepy statusu placówek pocztowych, które zgodnie z ustawą mogą być czynne w niedziele. Dzięki umowom z firmami kurierskimi w takich sklepach oprócz zrobienia zakupów można odebrać lub nadać paczkę. – Dlatego potrzebna jest szybka nowelizacja. Zaproponowaliśmy dwa warianty. Liczymy na szybkie działania legislacyjne w tej sprawie. W przeciwnym razie ustawa stanie się martwa – podkreśla Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Handlowa Solidarność proponuje całkowite wykreślenie placówek pocztowych z zapisanej w ustawie listy typów placówek, których nie dotyczą ograniczenia w niedzielnym handlu. Alternatywne rozwiązanie miałoby polegać na doprecyzowaniu, że chodzi o placówki, w których świadczenie usług pocztowych jest przeważającą działalnością.

W ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę przewidziano kilkadziesiąt wyjątków, w których można prowadzić sprzedaż detaliczną w niedziele i święta. Chodzi przede wszystkim o małe sklepy pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel, a także m.in. piekarnie, apteki, sklepy zlokalizowane na dworcach, czy właśnie placówki pocztowe. - Tego ostatniego wyjątku nie było w naszym obywatelskim projekcie ustawy. Został dopisany w trakcie prac parlamentarnych. Od początku ostrzegaliśmy, że skutki tego rozwiązania będą opłakane i to się potwierdziło – podkreśla Alfred Bujara.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele obowiązuje od 1 marca 2018 roku. Zgodnie z jej zapisami w zeszłym roku wolne od pracy w handlu były dwie niedziele w miesiącu – pierwsza i ostatnia. W 2019 roku sklepy są czynne tylko w ostatnią niedzielę w miesiącu, a od 2020 roku wszystkie niedziele będą wolne od pracy w handlu. Ustawa wprowadza również 7 niedziel handlowych w ciągu roku. Sklepy będą czynne w niedziele w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia oraz w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, czyli podczas sezonowych wyprzedaży. Pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, którego inicjatorem była handlowa Solidarność podpisało się ponad pół miliona osób.