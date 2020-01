Butelki zwrotne piwa z Grupy Żywiec można oddać bez paragonu w ponad 5 tys. sklepów.

Konsumenci mogą oddać butelki zwrotne marek Grupy Żywiec bez paragonu już w ponad 5 tys. sklepów na terenie całej Polski. To efekt akcji „Daj butelce drugie życie”. Za każdą butelkę zwrotną oddawaną do sklepu bez paragonu konsumenci mogą otrzymać 0,35 zł.

W ramach akcji konsumenci mogą zapomnieć o paragonie i oddawać butelki zwrotne marek Grupy Żywiec (Żywiec, Warka, Warka Radler, Tatra, Specjal, Królewskie, Brackie i EB) w wybranych punktach sprzedaży. Za każdą butelkę zwrotną oddawaną do sklepu bez paragonu konsumenci mogą otrzymać 0,35 zł, nawet jeśli kupili butelki w innym sklepie. Już dziś butelki zwrotne bez paragonu można oddać w ponad 5 tysiącach sklepów oznaczonych logotypem kampanii „Daj butelce drugie życie”. Mapa sklepów dostępna jest na stronie zwrocbutelke.pl.

Grupa Żywiec zachęca właścicieli sklepów do dołączania do akcji, bycia eko i przyciągania nowych klientów. – Do akcji można łatwo dołączyć za pomocą formularza na stronie zwrocbutelke.pl/sklepy. Po dołączeniu sprzedawcy otrzymują pakiet materiałów reklamowych, dzięki którym klienci łatwo rozpoznają sklep, a punkt sprzedaży zostanie oznaczony na specjalnie przygotowanej na potrzeby kampanii mapie – mówi Magdalena Brzezińska, kierownik działu spraw korporacyjnych Grupy Żywiec.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Grupy Żywiec największą barierą konsumentów przy oddawaniu butelek jest paragon. Tymczasem, butelka zwrotna to najbardziej przyjazne dla środowiska opakowanie, w jakim dostępne jest piwo. Może być użyta nawet do 25 razy, a czas jej życia trwa nawet do 5 lat. Dlatego zamiast wyrzucać, warto dawać jej kolejne życie.

Dla jednych motywacją do oddawania butelek może być ekologia, a dla innych może to być wymiar oszczędności. Niezależnie od nich warto stwarzać warunki do ich zwracania. – Najważniejszą cechą, która skłoniła nas do udziału w tej akcji, jest ekologia. Wszyscy mówimy o tym, że trzeba oczyścić nasze otoczenie. Z drugiej strony sklep ma możliwość rozwoju – pojawiają się ludzie z regionu całego miasta i oddają u nas butelki, a to oznacza zdobywanie nowych klientów – mówi Krzysztof Niemczyk, właściciel sklepu, który zdecydował się dołączyć do akcji.