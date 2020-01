Carrefour może przejąć kolejne lokalizacje po Tesco

fot. shutterstock, sklep Carrefour w Krakowie

31 grudnia 2019 r. do UOKiK wpłynął wniosek w sprawie nabycia przez Carrefour Polska części mienia Kasama Investments. Jeśli UOKiK wyrazi zgodę na koncentrację, hipermarket Tesco w CH Magnolia Park we Wrocławiu zmieni szyld na Carrefour. Możemy się domyślać, że skoro francuska sieć zwraca się do UOKiK, to może chcieć przejąć więcej lokalizacji po brytyjskim detaliście. Sieć nie mówi nam wprost, że ma takie zamiary, ale podkreśla, że Carrefour to sieć omnikanałowa, a hipermarkety pełnią w niej ważną rolę.

- Nie wykluczamy, że w 2020 roku pojawią się w Polsce nowe hipermarkety Carrefour, jeśli pojawi się stosowna okazja i dogodna lokalizacja. Fundamentem strategii Carrefour jest omnikanałowość – prowadzenie sklepów w wielu formatach i odpowiadanie na różne, zmieniające się potrzeby naszych klientów. W modelu omnikanałowym hipermarkety są centrami produkcyjnymi dla mniejszych formatów oraz e-commerce. W formacie hipermarketów jesteśmy obecni w całej Polsce i obecnie posiadamy około 90 hipermarketów. O ewentualnych otwarciach będziemy informować na bieżąco - odpowiada nam sieć.

Przypomnijmy, że oficjalnie do tej pory o lokalizacje sklepów Tesco zabiegają: Kaufland (7 lokalizacji, na trzy z nich UOKiK wydał już zgodę) oraz Leroy Merlin (3 lokalizacje). Według doniesień lokalnych mediów dwie lokalizacje ma przejąć również Castorama.

Pod szyldem Carrefour działa w Polsce prawie 900 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Ponadto Carrefour jest zarządcą 45 centrów i pasaży handlowych oraz 43 stacji paliw.

W 2018 r. spółka wygenerowała 9 227 936 447 zł przychodów i 88 637 371 zł dochodu.