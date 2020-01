Detaliści spodziewają się trudnego roku

Prezes polskiego Carrefoura Christophe Rabatel oczekuje utrzymania trendu wzrostowego w sprzedaży sklepów — według niego Polacy są zamożniejsi, więc chętniej sięgają po produkty wysokiej jakości i kupują ich więcej – podaje Puls Biznesu. Z drugiej strony rozszerzenie zakazu handlu w niedziele, możliwość wprowadzenia podatku handlowego od lipca — lub nowej formy daniny dla dużych sieci, czyli tzw. congestion tax pobieranej od dużych sklepów i centrów handlowych z powodu wywoływanych przez nie w miastach korków — oraz rosnące koszty energii i pracy mogą odbić się czkawką niektórym graczom na rynku detalicznym.

Jak ocenia Christophe Rabatel, na bardzo konkurencyjnym polskim rynku oznacza to, że sieci, które nie reagują na zmieniające się potrzeby klientów, mają coraz większe kłopoty, a dla innych — bardziej innowacyjnych i kreatywnych — jest to okazja do wzrostu.

Z kolei Krzysztof Tokarz, prezes dystrybucyjnej Grupy Kapitałowej Specjał, spodziewa się dużych podwyżek cen. Powodem będą wzrosty kosztów funkcjonowania sklepów w licznych dziedzinach.

— Najważniejszy jest wzrost płac w związku z podniesieniem płacy minimalnej. To dla sklepów podstawowy element kosztowy, więc odbicie go na cenach będzie wyraźne. Rosną też koszty prądu, utylizacji odpadów itp. Oprócz wzrostu cen mamy też m.in. znaczne podniesienie akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe, podwyżki są więc nieuniknione — przewiduje Krzysztof Tokarz, w rozmowie z Pulsem Biznesu. — Jeśli ktoś nie będzie w stanie wynegocjować dobrych warunków z dostawcami i odpowiednio zrestrukturyzować firmy, to może mieć problemy — spodziewam się cięć w części sieci, a nawet zamknięć i upadłości. Po optymistycznym roku 2019 teraz przyszedł czas na pesymizm — dodaje.