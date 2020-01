Dostawca prasy do sieci ze spadkiem przychodów

W 2018 roku firma Garmond Press zajmująca się kolportażem pracy zanotowała spadek przychodów o 7,2 proc. do 232,57 mln zł oraz wyniku netto z 2,71 mln zł zysku do 1,45 mln zł straty.

Wpływy Garmond Press ze sprzedaży krajowej poszły w dół z 250,67 mln zł w 2017 roku do 232,57 mln zł w 2018 roku, a ze sprzedaży do innych krajów Unii Europejskiej - ze 194 do 182,2 tys. zł - wynika ze sprawozdania firmy. Przychody ze sprzedaży usług poszły w górę z 4,03 do 5,36 mln zł. Garmond Press zajmuje się dystrybucją prasy do różnych punktów sprzedaży ( Intermarche, Kaufland. E.Leclerc, Lewiatan, Żabka, Społem) oraz obsługą prenumeraty do firm (m.in. PLL LOT, NBP, Pepsi, Grupy Żywiec i Grupy Pesa). Firma podaje, że kolportuje ok. 5 tys. tytułów do 20 tys. miejsc dostaw Według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy w lutym ub.r. Garmond Press miał 15,5 proc. udziału w rynku kolportażu, o 2,38 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

Wynik sprzedażowy poszedł z dół z 3,68 mln zł zysku do 1,58 mln zł straty, wynik operacyjny - z 3,38 mln zł zysku do 1,75 mln zł straty, wynik brutto - z 3,44 mln zł zysku do 1,64 mln zł straty, a wynik netto - z 2,71 mln zł zysku do 1,45 mln zł straty. Wskutek straty kapitał własny firmy zmalał ze 100,1 tys. zł do -1,35 mln zł.