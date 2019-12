GK Specjał: Kończymy rok z około 30 proc. wzrostem obrotów

W 2020 roku Grupa Kapitałowa Specjał będzie obchodziła jubileusz 30-lecia istnienia na rynku. Ten rok firma kończy z około 30 procentowym wzrostem obrotów.

Działalność w kilku sektorach rynku, blisko 6 tys. pracowników, 19 oddziałów kraju, 20 tys. obsługiwanych sklepów, aż 8603 ( dane na 31.10.2019) obiektów franczyzowych zrzeszonych w Sieciach: NASZ SKLEP, RABAT DETALi LIVIO - te liczby obrazują pozycję Grupy.

- Grupa Kapitałowa Specjał w swojej działalności kieruje się obraną misją i wizją Firmy, która zorientowana jest na dynamiczny i konsekwentny rozwój. Ten rok jako kolejny kończymy z około 30 procentowym wzrostem obrotów. Mamy już w Polsce 19 oddziałów, to m.in. stwarza obiecującą perspektywę rozwoju – twierdzi Krzysztof Tokarz, prezes zarządu GK Specjał

Jak podkreśla Krzysztof Tokarz: Należymy do czołówki najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce i do grupy podmiotów o mocnej pozycji na rynku krajowym. Naszym celem na przyszłość jest dynamiczny rozwój w długiej perspektywie czasowej. Dzięki konsekwentnym staraniom na przestrzeni 30 lat firm branży FMCG w Polsce, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość, a tym samym planować kolejne ambitne działania.

Jak zapowiada prezes Tokarz, firma w kolejne lata wkracza jeszcze bardziej zmobilizowana dotychczasowymi sukcesami i optymistycznymi prognozami na przyszłość, wierząc, że to dopiero początek historii Grupy Kapitałowej Specjał.