Grupa POLOmarket inwestuje w trzecie centrum logistyczne

fot. materiały prasowe

POLOmarket, największa polska sieć supermarketów rozwija swoją siatkę logistyczną i inwestuje w trzeci magazyn wysokiego składowania. Inwestycja o powierzchni 30,5 tys. m2 przyczyni się do zoptymalizowania siatki logistycznej i wzmocnienia ekspansji w północnej Polsce.

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich własnych centrów logistycznych, sieć tym razem wynajmie powierzchnię w kompleksie logistycznym 7R Park Tczew. Oddanie inwestycji zaplanowane jest na IV kwartał 2020 roku. Nowe centrum logistyczne będzie mogło obsłużyć do 150 sklepów i będzie najnowocześniejszym magazynem sieci.

- Przeanalizowaliśmy wszystkie procesy logistyczne w naszych dwóch obecnych magazynach i nowe CL zaprojektowaliśmy w taki sposób, żeby wszystkie procesy zostały zoptymalizowane, skrócone do minimum. Pozwoli nam to, skuteczniej pracować nad wszystkimi parametrami jakościowymi, a także nad współczynnikami produktywności, które przekładają się ostatecznie na koszt logistyki. Przygotowujemy się do otwarcia większej liczby sklepów, więc oddanie 3-ciego CL jest dla nas naturalnym krokiem w rozwoju sieci – mówi Bartek Pietruszka – dyrektor operacyjny POLOmarket.

W ramach inwestycji powstaną również: wewnętrzna stacja paliw, myjnia dla samochodów ciężarowych, parkingi dla samochodów ciężarowych oraz aut osobowych dla pracowników. Mroźnia oraz chłodnie nowego centrum logistycznego będą zasilane w oparciu o zespoły chłodnicze CO2. Ponadstandardowo obiekt zostanie wyposażony w elektrownię fotowoltaiczną o mocy 1 MW.

Zaletą inwestycji jest jej położenie przy autostradzie A1, bezpośrednio na węźle Swarożyn oraz skrzyżowaniu dróg krajowych nr 91 oraz nr 22.