Hurt 360 dewizą Metro Group

METRO kontynuuje strategię pozycjonowania się jako dostawca kompletnych rozwiązań dla małych i średnich firm. Na corocznej konferencji prasowej zarząd i pracownicy zaprezentowali strategię "Wholesale 360" (Hurt 360 - przyp.red.), dzięki której międzynarodowy specjalista hurtowy rozszerzył swoją podstawową działalność w roku obrotowym 2018/19, a w tym ją dopracuje.

METRO rozwija niewykorzystany potencjał sprzedażowy w swoich głównych grupach klientów - HoReCa (hotele, restauracje i firmy cateringowe) oraz Traders (niezależne sklepy spożywcze). W ramach podejścia "Wholesale 360" firma oferuje szerokie portfolio produktów, doradztwa, narzędzi cyfrowych, usług i sprzętu, a także marketplace online.

METRO łączy już dużą sieć hurtowni z dostawą i usługami cyfrowymi. - Chcemy pomóc naszym profesjonalnym klientom w skuteczniejszym zarządzaniu ich codziennymi czynnościami biznesowymi - we wszystkich istotnych obszarach - powiedział Olaf Koch, prezes zarządu METRO AG. - Weźmy na przykład branżę hotelarską w Niemczech: największe wyzwania, przed którymi stoją właściciele firm, to trudności ze znalezieniem personelu, rosnące koszty operacyjne i wydatki personalne, a także wymogi ustawowe. Pod parasolem programu "Wholesale 360" stopniowo poszerzamy nasze portfolio zrównoważonych rozwiązań, które oferują wartość dodaną naszym klientom, i współpracujemy z nimi, aby ulepszyć ich procedury operacyjne. Kolejną zaletą dla naszych klientów jest to, że mogą uzyskać wszystko w jednym miejscu od marki, której ufają - dodał Olaf Koch.

Jednym z celów strategii jest wzmocnienie konkurencyjności klientów METRO - nie tylko po to, aby zwiększyć sukces ich klientów i firm, ale także wzmocnić relacje z klientami w perspektywie długoterminowej i zdobyć większy udział w rynku. Aby osiągnąć ten cel, METRO nawiązuje również współpracę z innymi dostawcami. - Dzisiaj restauratorzy wydają około jednej trzeciej swojego budżetu na żywność, środki czystości i sprzęt. Innymi słowy, dwie trzecie ich wydatków stanowią obszary, które obecnie nie są częścią podstawowej działalności METRO. Dla METRO oznacza to poszukiwanie sposobów wspierania naszych klientów w tych właśnie obszarach. Takie podejście nazywamy hurtem 360 - mówi Olaf Koch.

Hurt 360 obejmuje sześć obszarów tematycznych: produkty, doradztwo, narzędzia cyfrowe, marketplace, usługi i sprzęt.