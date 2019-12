InMedio ze 100 proc. wzrostem sprzedaż w 2019. Sklepy działają pod hasłem "Kultura przyjemności"

Koncept Inmedio Trendy, opiera się na połączeniu doświadczenia dwóch firm – Lagardere Travel Retail - eksperta w dziedzinie non-food i Eurocash S.A., wiodącego dystrybutora produktów FMCG w Polsce. Innowacja okazała się strzałem w dziesiątkę. W ciągu roku obroty w Inmedio Trendy wzrosły o 100 procent - czytamy na firmowym blogu Grupy Eurocash.

Jak wyjaśnia firma, to tym bardziej cenne, że nie chodzi ani o taśmową sprzedaż najtańszego alkoholu, ani też sensacyjnych dzienników. Sklepy prasowe Inmedio Trendy działają bowiem pod hasłem „Kultura przyjemności”, które odnosi się do ambitnego spędzania wolnego czasu.

W odróżnieniu od innych sieci sklepów, które grupa Lagardère Travel Retail prowadzi w różnych światowych centrach podróży, sklepy Inmedio Trendy można napotkać przede wszystkim w bliskim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych.

- Zostały przyjęte przez klientów z sympatią i cieszą się stałym zainteresowaniem. Wyróżniają się zarówno kolorystyką, jak i asortymentem, łącząc zestaw usług i towarów, które pozwalają na zaspokojenie różnego typu potrzeb. Pozwalają oszczędzić czas, którego z reguły brakuje, jak i na chwilę go zatrzymać – dzięki lekturom i drobnym upominkom.(...). Dobry alkohol, smakowite przekąski czy też produkty kupowane impulsywnie także działają na klientów jak magnes, a to już wkład we wspólne przedsięwzięcie grupy Eurocash S.A. Niemal wszystko, co można znaleźć w Inmedio zdecydowanie odróżnia je od innych osiedlowych sklepów. Zresztą, jak przyznają sami twórcy konceptu, to miejsca dla wymagających Klientów : ludzi z aspiracjami kulturalnymi i upodobaniem do bardziej wysublimowanych smaków, ale też z poczuciem humoru - czytamy we wpisie.