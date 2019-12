Intermarché Drive w dwóch nowych lokalizacjach. 10 kolejnych w przygotowaniu

Fot. materiały prasowe

Sieć supermarketów spożywczych Intermarché rozwija rozwiązanie e-commerce jakim jest Drive. Od niedawna usługa jest dostępna w dwóch nowych lokalizacjach. Z zakupów click&collect dodatkowo skorzystają klienci sklepów Intermarché w Kostrzynie nad Odrą i Trzebiatowie. W 2020 roku sieć planuje uruchomienie usługi w co najmniej 10 kolejnych lokalizacjach.

– Zmieniające się nawyki zakupowe polskich konsumentów przyczyniają się do wzrostu popularności sprzedaży przez Internet. Grupie Muszkieterów zależy, aby odpowiadać na oczekiwania klientów, dlatego obecnie trwają przygotowania do wprowadzenia usługi Drive w kolejnych supermarketach. Zgodnie z planami w 2020 roku zostanie ona uruchomiona w przynajmniej 10 nowych punktach – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, dyrektor ds. komunikacji i informacji Grupy Muszkieterów.

Usługa Drive umożliwia zamówienie produktów przez stronę internetową i ich odbiór w specjalnie wyznaczonej do tego strefie, znajdującej się przed supermarketem. Artykuły zakupione przez Internet są pakowane i dostarczane przez obsługę supermarketu bezpośrednio do samochodu klienta. Zakupy mogą być gotowe do odbioru nawet po upływie dwóch godzin od momentu złożenia zamówienia. Przygotowane produkty można odebrać w ciągu 24 godzin.

Grupa Muszkieterów, największa sieć franczyzowa w kategorii supermarketów spożywczych i typu „dom i ogród” w Polsce, jest zrzeszeniem prawie 300 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. W 2018 roku obroty Grupy Muszkieterów wyniosły blisko 7,5 mld zł.