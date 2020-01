ITM Polska z 9 nowymi spółkami

fot. shutterstock

Pod koniec 2019 r. ITM Polska (spółka zarządzająca rozwojem supermarketów spożywczych Intermarché i typu „dom i ogród" Bricomarche) wspólnie z Tirat Investment założyli 9 nowych spółek: Barleta, Caracas, Carazon, Cejlon, Corsea, Covardia, Orisanto, Castelon oraz Rabiana. Kapitał zakładowy nowych podmiotów wynosi 5 tys. zł, a prezesem spółek został Hubert Royen.

Jako przedmiot działalność spółek podano pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach.

Hubert Royen w 2017 r. został członkiem zarządu spółki SCA PR Polska (dyrekcji handlowej Intermarche).

W ciągu ostatnich dwóch lata zamknięto ok. 35 sklepów. Pod szyldem Intermarche działa obecnie 200 placówek.

16 grudnia Grupa Muszkieterów zapewniła w specjalnym oświadczeniu, że nie odpuszczają polskiego rynku.

- Grupa Muszkieterów poprzez ponad 20-letnie doświadczenie bardzo mocno związała się z polskim rynkiem i wraz z nim chce się dalej rozwijać. Zarząd Grupy dostrzega potencjał wzrostu i podejmuje wszelkie kroki – zarówno inwestycyjne, jak i te związane ze zmianami organizacyjnymi, aby niezmiennie odgrywać na nim kluczową rolę. Potwierdzeniem zaangażowania Grupy na polskim rynku handlu detalicznego są jej rosnące obroty, które w 2018 roku wyniosły blisko 7,5 mld zł, a już po trzech kwartałach tego roku 5,7 mld zł. Dodatkowo widać wyraźny wzrost obrotów w sklepach porównywalnych (like–for–like), które na koniec listopada zyskały prawie +5 proc. Rok 2019 będzie kolejnym, w którym wypracujemy wzrost obrotów Grupy, co dodatkowo motywuje nas do wytężonych działań. Grono właścicieli sklepów zrzeszonych pod szyldami Grupy Muszkieterów stale rośnie i liczy obecnie około 300 niezależnych polskich przedsiębiorców. (...) Nie sposób jednak analizować sytuacji Grupy w oderwaniu od koniunktury gospodarczej i wyzwań, z jakimi mierzy się cała branża. Znaczące konsekwencje przyniosły rosnąca konkurencja, częściowy zakaz handlu w niedziele oraz wzrost cen energii. Niektórym większym sklepom, takim jak te prowadzone pod szyldami Intermarché, w szczególnych przypadkach trudniej generować zyski niż w poprzednich latach. Dodatkowo, na ich kondycję i rentowność istotny wpływ ma również sytuacja na rynku lokalnym i rosnąca konkurencja. Między innymi te czynniki sprawiły, że już od ponad roku priorytetem dla Grupy Muszkieterów pozostaje wnikliwa analiza rynku i dostosowanie się do jego dynamiki. Jednym z możliwych wyników tego procesu są zamknięcia niektórych placówek czy re-otwarcia niektórych z nich w nowych lokalizacjach. Na drugim biegunie leżą oczywiście nowe otwarcia w miastach, w których dotychczas Grupa Muszkieterów nie była obecna. Te działania pozwalają Grupie stopniowo wzmacniać model biznesowy, o czym świadczą dobre wyniki otwartych w ostatnim roku sklepów pod szyldem Intermarché - oświadczyła firma.