Jerzy Mazgaj ma kłopoty

Kolejna spółka, w której głównym akcjonariuszem jest Jerzy Mazgaj, ma problemy. Krakchemia zdaniem naczelnika urzędu skarbowego nienależycie wywiązała się z obowiązków podatkowych.

- Zarząd Krakchemia , w nawiązaniu do raportu z 25 września, w którym spółka informowała o otrzymaniu protokołu z badania ksiąg w ramach postępowania kontrolnego prowadzonego przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie za okres od stycznia do grudnia 2015 r. w ramach kontroli w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług, informuje o otrzymaniu 27 grudnia 2019 r. decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie o określeniu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres styczeń 2015 - grudzień 2015 r., w której do dopłaty ma przypadać kwota główna 8.815 tys. zł. Do kwoty tej należy doliczyć odsetki.Decyzja jest nieostateczna - czytamy w komunikacie firmy.

Spółka kwestionuje ustalenia organu. W jej ocenie decyzja jest całkowicie nieuzasadniona. W związku z tym spółka zamierza złożyć w ustawowym terminie 14 dni odwołanie od decyzji.