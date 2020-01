Koszyk cen: W rok ceny w supermarketach skoczyły średnio o 20 zł

fot. shutterstock

Jak wynika z monitoringu Koszyka cen dlahandlu.pl podstawowe produkty w supermarketach podrożały na przestrzeni roku średnio o 20 zł. Liderem podwyżek jest sieć Piotr i Paweł, w której Koszyk 50 produktów podrożał nawet o 30 zł. Najtańsze zakupy oferuje sieć Dino, która w Koszyku badana jest od połowy 2019 roku.

A oto pełne zestawienie w ramach monitoringu cen 50 produktów w 5 sieciach supermarketów:

Sieć Dino oferuje 50 produktów w cenie 285,5 zł do 287 zł względem 281,5 -283,5 zł w grudniu 2019 roku. Oznacza to podwyżkę na poziomie 4 zł mdm i powrót do cen notowanych w październiku '19. Specyfika sieci Dino zakłada, że placówki zlokalizowane są na wsiach i w mniejszych ośrodkach miejskich, dlatego w Koszyku znalazły się tylko 4 lokalizacje: Górny Śląsk, Poznań i Wrocław i podwarszawski Nadarzyn. Sieć nie była badana w styczniu 2019 roku, ale przed Wielkanocą '19 oferowała 50 produktów w cenie 278 zł, czyli o 10 zł taniej niż obecnie.

W ostatni weekend za Koszyk 50 produktów w Intermarche płaciliśmy od 296,5 zł do 301,5 zł, czyli o kilka złotych mniej niż w grudniu 2019 r. (302- 307,5 zł). Rok temu w styczniu podobne zakupy kosztowały 288-295,5 zł, czyli obecnie jest o 6-8 zł drożej w ujęciu rdr.

W sklepach z logo Polomarket zakup 50 produktów z Koszyka to wydatek rzędu 300 zł podobnie jak w grudniu 2019. Rok temu - w styczniu podobne zakupy były tańsze o 17 zł (283 zł).

Sieć Stokrotka zaproponowała 50 produktów z Koszyka w cenie 305,5 zł czyli o 1-2 zł drożej niż w grudniu '19 i o 22-23 zł drożej niż w styczniu 2019 (282-283 zł).

W Piotrze i Pawle za 50 produktów z Koszyka płacimy od 332 zł do 335 zł wobec 327- 339 zł w grudniu 2019 r. Rok temu w styczniu ceny wahały się od 300 zł do 317 zł, co oznacza wzrost cen o 18-32 zł w zależności od miasta.

Monitoring przeprowadzili ankieterzy dlahandlu.pl i taketask.pl. Badanie wykonano w weekend 10-11 stycznia 2020 roku.

Od początku 2014 roku dlahandlu.pl pozyskuje dane jedynie w drodze bezpośrednich spisów cen w sklepach, w terminach znanych tylko redakcji. Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a jedynie w przypadku ich braku rynkową cenę średnią dla danego produktu. W wypadku, gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, 450 g w przypadku wędlin, itp.