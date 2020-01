Kraków, Gdańsk, Łódź i Gdynia - w tych miastach pojawi się szyld Bio Family

fot. materiały prasowe

Pod koniec stycznia w Warszawie ruszy pierwszy sklep Bio Family. Będzie to szósta placówka sieci. W planach są otwarcia w kolejnych dużych miastach: w Krakowie, Gdańsku, Łodzi oraz Gdyni. Po zrealizowaniu tych planów sieć będzie się mogła pochwalić 10 sklepami.

Obecnie sklepy Bio Family działają w Poznaniu (3), Swarzędzu i Wrocławiu. Koncept należy do rodziny Świtalskich, założycieli sieci Biedronka.

Pierwszy bezobsługowy sklep otwarto w Poznaniu przy ul. Murawa 2.

Przeczytaj także: Polomarket wyda kilka milionów dolarów na nowe systemy IT i serwerownie

Po otrzymaniu specjalnej karty Open 24/7 klient może samodzielnie wejść do sklepu przykładając kartę do czytnika i robić zakupy bez obecności obsługi.

To co wyróżnia supermarkety Bio Family to posiadanie tylko certyfikowanej żywności bio, kosmetyków i środków czystości.