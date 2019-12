Mere w Polsce z nowym prezesem. Sieć szuka kierownika do sklepu w Częstochowie

fot. za mere.ws

18 listopada spółka Torgservis PL, która ma za zadanie rozwijać w Polsce sklepy z szyldem Mere, zmieniła prezesa zarządu. Na czele firmy stanął Aliaksandr Belaus. Poprzednio spółką kierował Sergei Koriushkin.









Spółka została zarejestrowana 1 maja 2017 roku. W marcu 2019 roku zwiększyła swój kapitał zakładowy z do 270 tys. zł do 1 125 tys. zł. Wspólnikami są Andrey SHNAYDER i Sergey SHNAYDER.

Sieć Mere od dwóch lat zapowiada otwarcie dyskontów nad Wisłą.

Najpierw sieć podawała, że do końca 2018 r. będzie mieć w Polsce osiem sklepów. Później informowano, że firma jednak rezygnuje z podboju Polski. Potem pojawiła się informacja, że w lipcu 2019 r. pierwszy sklep ruszy w Częstochowie. Ale do tej pory nie otwarto żadnej placówki z tym szyldem. To się może jednak zmienić. Po raz kolejny w sieci pojawiły się ogłoszenia o pracę m.in. dotyczące pracy na stanowisku kierownika supermarketu dyskontowego. Jako miejsce pracy wskazano właśnie Częstochowę.