Netto wprowadza skrzynki wielokrotnego użytku na warzywa i owoce

Sieć handlowa Netto wprowadziła do swoich sklepów system skrzynek wielokrotnego użytku na produkty z asortymentu warzyw i owoców. W ten sposób Netto wdraża zasady gospodarki w obiegu zamkniętym. Sieć zapowiada, że dzięki rezygnacji z jednorazowych skrzynek uda się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 40 proc.

To nie pierwsza inicjatywa związana z troską o środowisko naturalne, a w szczególności z walką z marnotrawstwem. Wcześniej sieć handlowa Netto uruchomiła aplikację mobilną „Nie marnujemy żywności”, przeznaczoną dla klientów i pracowników. Jej celem jest ograniczenie wyrzucania nadających się do zjedzenia produktów spożywczych. Wprowadzenie skrzynek wielokrotnego użytku również przyczynia się do ograniczania tego zjawiska. Dzięki ich stosowaniu uda się zredukować z 4 proc. do 0,1 proc. uszkodzeń towarów na etapie transportu od producentów.

Skrzynki wielokrotnego użytku, z których korzystają sklepy sieci handlowej Netto, dostarcza firma Euro Pool System. Są one wykonane z wysokiej jakości plastiku. Ich trwałość szacuje się na ok. 7 lat i podlegają recyclingowi. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, Euro Pool System chce do 2025 roku ograniczyć globalny ślad węglowy o 20 proc. dla każdej wynajmowanej skrzynki.