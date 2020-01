Pięć trendów, które zdominują rynek retail

Które trendy zdefiniują rynek retail na najbliższe 10 lat? Raport Unibail-Rodamco-Westfield "How We Shop" przedstawia analizę rynku na podstawie opinii ponad 15 tys. konsumentów z 10 europejskich krajów. Według raportu przełomowy moment nastąpi w 2025 r., kiedy to ponad połowa powierzchni handlowych będzie poświęcona budowaniu doświadczeń i wrażeń klienta, a nie ekspozycji produktów.

Pięć kluczowych trendów całkowicie odmieni branżę sprzedażową, a są nimi: upside down retail (rewolucja w sprzedaży), anti-prescription (wbrew sugestiom), self-sustaining stores (sklepy samowystarczalne), retail surgery (zakupy z chirurgiczną precyzją) oraz locally morphed retail (wkomponowanie w otoczenie).

Unibail-Rodamco-Westfield właśnie opublikował swój najobszerniejszy dotąd raport na temat trendów w handlu. Powstał on w oparciu o opinie 15 700 konsumentów z dziesięciu europejskich krajów – Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Szwecji, Polski, Czech, Włoch oraz Holandii. Na podstawie potrzeb respondentów zidentyfikowano pięć dominujących trendów, które zdefiniują branżę sprzedażową na najbliższe dziesięć lat:

Upside down retail (rewolucja w sprzedaży) – model sprzedaży detalicznej i nawyki zakupowe ulegną całkowitej przemianie. 59 proc. kupujących przewiduje, że do 2025 r. w większości powierzchni sklepowych główny nacisk położony będzie nie na produkty, a na doznania i doświadczenia. 75 proc. szacuje tu przełom przed rokiem 2027. 81 proc. kupujących na całym świecie gotowych jest zapłacić więcej za doznania, a ich charakter ma koncentrować się na obszarach takich jak kreatywność, zdrowie czy gry.

Anti-prescription (wbrew sugestiom) – nieadekwatne rekomendacje podczas zakupów online wywołują frustrację u 56 proc. Europejczyków. To dowodzi, że sprzedawcy powinni bliżej poznawać swoich konsumentów poprzez zbieranie dokładnych danych. Niemal 60 proc. kupujących chciałoby mieć dostęp do pełnej oferty sklepów, a nie tylko jej ograniczonego wycinka. Nowoczesne marki internetowe, które zaprezentują pełen asortyment online, a przestrzeń sprzedażową wykorzystają, by zaskoczyć i zachwycić konsumenta, będą cieszyły się ogromną popularnością. Konsumenci domagają się wręcz, by sklepy stacjonarne miały ich ulubione marki internetowe, na czele z serwisami streamingowymi i społecznościowymi – takimi jak np. Netflix, Spotify i Tinder.

Self-sustaining stores (sklepy samowystarczalne) – oczekiwania konsumentów spowodują, że znacznie wzrośnie zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania: aż 71 proc. z nich chce, aby produkty wytwarzano na miejscu, w sklepie. 76 proc. kupujących w Europie chce, by sprzedawcy wyszli naprzeciw problemom związanym z ochroną środowiska naturalnego.

Retail surgery (zakupy z chirurgiczną precyzją) – sklepy i centra handlowe zrewolucjonizują personalizację sprzedaży produktów i usług – osiągną bowiem poziom chirurgicznej precyzji w identyfikowaniu potrzeb kupujących na podstawie badań o mocnych podstawach naukowych. To rynek o potencjalnej wartości sięgającej ponad 4 bln euro rocznie. Ponad jedna trzecia konsumentów zgodziłaby się na ujawnienie danych o swoim DNA w zamian za dokładne rekomendacje zakupowe.

Locally morphed retail (wkomponowanie w otoczenie) – przestrzenie sprzedażowe przyszłości staną się centrami aktywności lokalnej, a 70% kupujących chciałoby, żeby oddawały charakter lokalnej społeczności. Aż 51 proc. kupujących wybierze chętniej marki lokalne, niż te powszechnie rozpoznawalne.