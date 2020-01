Poseł KO zrobił zakupy w Biedronce. Jest zszokowany wzrostem cen

Fot. materiały prasowe

Dariusz Joński, poseł Kolacji Obywatelskiej, udał się na zakupy do Biedronki i porównał swój paragon z paragonem prezydenta Andrzeja Dudy z zakupów w tej sieci sklepów z 2015 roku. Andrzej Duda zapłacił 37,02 zł, a Dariusz Joński - 52,67 zł. - Ponad 40 proc. wzrost! Wszystkie programy pożerane są przez drożyznę i inflację - napisał poseł na Twitterze.

Zakupy posła Jońskiego, fot. Twitter.com

Dariusz Joński napisał, że kupił te same produkty, ale po przyjrzeniu się paragonom widzimy, że są między nimi różnice. Prezydent i poseł kupili inny olej, jaja, mleko oraz cukier (inne marki).

Dokładnie takie same produkty to: sok pomarańczowy Riviva 2l (4,99 zł w 2015 roku i 5,35 zł w 2020 roku), margaryna Rama (4,69 zł w 2015 roku i 4,99 zł w 2020 roku), jajko niespodzianka (2,79 zł w 2015 roku i 3,69 zł w 2020 roku), chleb krojony 500g (1,59 zł w 2015 roku i tyle samo w 2020 roku), ser gouda 400g (6,55 zł w 2015 i 6,99 zł w 2020 roku). Sumując tylko te produkty Andrzej Duda w 2015 roku zapłacił za nie 20,61 zł, a Dariusz Joński 22,61 zł. Na tych produktach wzrost cen wyniósł 9,7 proc.

Paragon Andrzeja Dudy z 2015 roku, fot. za Twitter.com